18-jarige opgepakt voor moord op prostituee die in stukken gesneden werd teruggevonden in reiskoffer in Antwerpen

De politie heeft donderdag in Deurne een verdachte (18) opgepakt voor de moord op ‘Linda’, de Chinese prostituee uit Barcelona. De vrouw was op een gruwelijke manier om het leven gebracht, haar lichaam was in stukken gesneden en verborgen in een reiskoffer. Die koffer werd eind januari gevonden in de kelder van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan.

Vrijdagavond 27 januari 2023. Een bewoner van het appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne had enkele helpende handen opgetrommeld om een kast uit het appartement te verhuizen naar de ondergrondse berging van het gebouw. In het berghok stond echter een onbekende reiskoffer. In de koffer troffen de verbouwereerde gasten menselijke resten aan: een romp van een vrouwenlichaam.

De politie kwam meteen massaal ter plaatse en het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord. Alle appartementen van het gebouw werden grondig onderzocht, tot de koelkasten toe. Bij die zoekactie vond de politie ook nog andere lichaamsdelen terug.

Enkele dagen later streek de federale gerechtelijke politie opnieuw neer aan de Bisschoppenhoflaan voor een doorzoeking van een appartement op de vierde verdieping, de vermoedelijke plaats-delict. Volgens het gerechtelijk labo waren er duidelijke aanwijzingen dat het appartementen na de feiten ook grondig opgekuist werd.

In het appartementen vonden de speurders papieren terug die leidden naar ‘Linda’, een vrouw met Aziatische roots. Haar naam kon gelinkt worden aan een dame die actief was in het prostitutiemilieu. (Lees verder onder de foto)

© jtp

De puzzelstukjes vielen helemaal in elkaar toen de politie een ongeruste vrouw uit Barcelona over de vloer kreeg. De vrouw was naar Antwerpen afgereisd omdat ze al een paar dagen niets meer van haar zus had vernomen. In Deurne trof de vrouw het verzegelde appartement aan, waarna ze alarm sloeg bij de politie. Onder meer dankzij DNA-onderzoek kon het gevonden lichaam formeel geïdentificeerd worden.

Wie de vrouw om het leven had gebracht, bleef lange tijd onduidelijk. Was ‘Linda’ het slachtoffer geworden van een meedogenloze bende die vrouwen vanuit China naar Europa bracht om hen in het prostitutiemilieu te plaatsen of was de vrouw door een kennis om het leven gebracht? Het onderzoek leek lange tijd vast te zitten, tot de federale gerechtelijke politie donderdag op de Bisschoppenhoflaan binnenviel bij een 18-jarige man uit Sierra Leone.

Na zijn verhoor werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Volgens onze informatie werden er bij de huiszoeking elementen gevonden die de man aan de moord konden linken. “De 18-jarige man is door de onderzoeksrechter aangehouden voor de moord op de 50-jarige vrouw in januari”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.”

© BFM