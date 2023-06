Verpleegkundige weigerde ambulance voor meisje dat overleed bij Amerikaanse grenswacht

Bij de autopsie kwam aan het licht dat het meisje leed aan sikkelcelziekte en hartfalen. Dat was opgenomen in het medisch dossier, maar hulpverleners zouden te weinig rekening hebben gehouden met die documenten. Ze hadden verzuimd om “talrijke medische ontmoetingen, noodinterventies en toedieningen van medicijnen” te documenteren, aldus de CBP. Bovendien weigerde de laatste verpleegkundige om het dossier te bekijken.

In de avond van 14 mei kwam de familie aan in een grenswachtpost in Harlingen, Texas. Daar heeft het medisch personeel het meisje negen keer onderzocht. Ze klaagde over koorts, griep en pijn.

Op 17 mei, de dag van haar overlijden, bracht eenzelfde verpleegkundige vier keer een bezoek aan het kind. Die weigerde naar eigen zeggen “drie of vier verzoeken van de moeder” om het meisje naar een ziekenhuis te brengen. Bij elk bezoek behandelde het personeel enkel de symptomen.

Pas toen het meisje door haar moeder naar de medische post werd gedragen en buiten bewustzijn viel, werd een ambulance gebeld. Een uur later overleed ze in het ziekenhuis.

De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Het onderzoek is nog gaande, bevestigt de grensbewakingsdienst.