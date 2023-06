Wouter Vrancken: “We hebben statistisch de kleinste kans op de titel, dus ook het minste druk”

Wouter Vrancken opende zijn persbabbel met goed nieuws. Zowel Sor, El Khannouss en Preciado (de afgelopen dagen ziek) als Heynen (in Brugge uitgevallen met een knieblessure) trainden vrijdag voluit en zijn zondag beschikbaar. “Tenminste als Bryan geen reactie meer ondervindt aan de knie”, hield Vrancken nog een slag om de arm.

Momenten grijpen

De titelkansen inschatten, vond hij niet zo moeilijk.

“Ook al ben ik ervan overtuigd dat Club zijn sportieve plicht zal vervullen, wij hebben ons lot niet in eigen handen. Daarom hebben wij statistisch gezien de kleinste kans op de titel. Bijgevolg ook de minste druk. De spelers moeten zondag genieten van de omstandigheden, net zoals tegen Club Brugge en Union zal er een fantastische sfeer hangen in een uitverkocht stadion. Het is mooi dat we met onze prestaties en onze manier van spelen de aanzet hebben kunnen geven voor de symbiose tussen spelers en supporters.”

“Maar de spelers moeten ook genieten van het spel op zich. We moeten opnieuw onze kwaliteiten tonen. De tegenstrever verrassen zal niet meer lukken in deze fase van de competitie, we moeten wat we altijd doen heel goed doen. En vooral onze momenten grijpen.”

Zoals bij Gravelo

Dat Antwerp dit seizoen al in Genk kwam winnen in de competitie én de beker mag enkel een extra motivatie betekenen.

“We hebben al gewonnen op Antwerp en ook in de competitiematch hier waren we de betere ploeg. Alleen is één foutje ons toen zuur opgebroken. Ook zondag zal het van details afhangen. Hoe dan ook mogen we fier zijn op het parcours dat we dit seizoen hebben afgelegd. We hebben de ambities waargemaakt en strijden tot de laatste speeldag mee voor de titel.”

Eentje die Vrancken ook ooit pakte met Gravelo in… vierde provinciale. “De omstandigheden waren natuurlijk totaal anders”, glimlachte Vrancken, die alle reeksen in het Belgisch voetbal doorliep. “Maar mijn impact als coach op het team is wel vergelijkbaar.”

Paintsil niet nerveus

Ook man-in-vorm Joseph Paintsil mocht aanschuiven op de officiële persconferentie.

“Nee, ik voel nog geen zenuwen”, glimlachte de Ghanees, die aan zijn straffe prestaties opnieuw een selectie voor de nationale ploeg overhield. “Ik ben blij met die beloning. Ik moet de coach bedanken voor het vertrouwen dat hij me is blijven geven. Van hem moet ik acties blijven maken. Zo verdween de schrik om de bal te verliezen, daardoor heb ik mijn beste niveau kunnen halen. Zondag wil ik vol gaan voor de eerste hoofdprijs in mijn carrière. Natuurlijk maken we een goeie kans. Wij moeten ons ding doen tegen Antwerp en Union zal niets cadeau krijgen tegen Club Brugge. Dat verzekerde me vorige week nog Denis Odoi, die ik ken van de Ghanese nationale ploeg.”