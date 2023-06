Andrew Tate geeft eerste tv-interview sinds vrijlating uit Roemeense cel: “Ik ben de invloedrijkste mens ter wereld”

In een interview met de Britse openbare omroep BBC ontkent de erg populaire maar ook bijzonder controversiële influencer Andrew Tate (36) dat hij vrouwenhaat aanmoedigt. Tate staat momenteel onder huisarrest in Roemenië onder verdenking van verkrachting, mensenhandel en uitbuiting van vrouwen.

Eind december vorig jaar werd de Amerikaans-Britse Andrew Tate samen met zijn broer Tristan opgepakt in Roemenië op verdenking van onder meer mensenhandel en verkrachting. Sinds april heeft hij zijn cel mogen verlaten en staat hij onder huisarrest. Andrew Tate is ook controversieel vanwege de vrouwonvriendelijke ideeën die hij zou inprenten bij zijn vele volgers op sociale media, van wie velen tieners zijn. Op Twitter alleen al heeft hij 6,7 miljoen volgers.

“Compleet verzonnen”

In het tv-interview, het eerste sinds hij weer ‘vrij’ is, legde de BBC hem de misdrijven voor waarvan hij verdacht wordt, maar de voormalige kickbokser ontkende alle betichtingen met klem. “Absolutely not”, was driemaal het antwoord op de vraag of hij iemand verkracht, uitgebuit of verhandeld heeft. “Ik zal nooit schuldig bevonden worden aan eender wat, want de zaak tegen mij is compleet verzonnen”, klonk Tate overtuigd.

De BBC confronteerde Andrew Tate vervolgens met de getuigenis van ‘Sophie’, een geanonimiseerde vrouw die beweert dat ze Tate uit verliefdheid was gevolgd naar Roemenië, waar hij haar onder druk zou hebben gezet om als ‘webcammeisje’ te werken en om zijn naam op haar lichaam te laten tatoeëren. Volgens de BBC is het een bewuste strategie van Tate om vrouwen verliefd op hem te laten worden, waarna hij ze manipuleert om webcamwerk te doen om zo ‘samen’ rijk te worden. “Deze denkbeeldige vrouw, die de BBC heeft uitgevonden, heeft geen gezicht, niemand weet wie ze is”, riposteerde de Brits-Amerikaanse influencer. “Ze heeft geen klacht ingediend tegen mij. Waar hebben we het over? Ze bestaat niet.”

Tate werd in het verleden al eens verbannen van sociale media wegens haatzaaiende opmerkingen tegen vrouwen. Toch hield hij tegenover de BBC vol dat zijn opvattingen jonge mensen niet schaden. De bewering dat hij een verkrachtingscultuur zou aanmoedigen, noemde hij “absolute nonsens”. “Ik predik hard werken, discipline. Ik ben een atleet, ik ben tegen drugs, tegen alcohol, ik predik religie. Ik ben tegen elk probleem in de moderne samenleving. Als meer mannen zouden zijn zoals ik, zouden we in een betere maatschappij leven. Ik ben een positieve invloed in de wereld, ik geloof oprecht dat ik in opdracht van God handel om goede dingen te doen. Het idee dat ik degene ben die de jeugd beschadigt, is absolute onzin.”

Tate suggereerde nog dat een aantal uitspraken van hem ook uit de context zijn getrokken en eerder sarcastisch bedoeld waren. Ook benadrukte hij dat hij sommige opmerkingen die hij in het verleden gemaakt had, toen hij nog niet zo’n groot gevolg had, vandaag niet meer zou maken. “Een grap die ik vijf jaar geleden maakte in een kleine podcast, zou ik nu niet meer maken. Ik begrijp dat ik, als de invloedrijkste mens op de planeet, voorzichtiger moet zijn met wat ik zeg.”

Andrew Tate koestert een diepgeworteld wantrouwen tegenover de traditionele media. Daarom liet hij ook een eigen filmploeg het interview opnemen. Inmiddels heeft hij ook een eigen versie van het interview online geplaatst.

De broers Tate staan momenteel in hun zesde en laatste maand onder controle van het Roemeense gerecht. Binnen enkele weken wordt een aanklacht verwacht.