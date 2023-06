Nieuwe voorzitter Wereldbank aan de slag gegaan

De Wereldbank heeft een nieuwe voorzitter. De Indisch-Amerikaanse zestiger Ajay Banga is vrijdag officieel in functie getreden, als opvolger van David Malpass.

Banga, voormalig CEO van het betaalsysteem Mastercard, was begin mei zoals verwacht verkozen tot nieuwe voorzitter van de Wereldbank. Hij was ook de enige kandidaat. Zijn eerste uitdaging is een hervorming van de instelling, waarvan meer details verwacht worden tijdens een vergadering in oktober in Marokko.

De internationale organisatie leent geld aan arme landen tegen gunstige voorwaarden met als doel hun economieën te versterken en de armoede daar te verminderen. De Verenigde Staten leveren traditioneel de voorzitter.

Klimaatopwarming

Malpass kondigde in februari verrassend zijn ontslag aan, ongeveer een jaar voor het einde van zijn ambtstermijn. Hij had veel kritiek gekregen omdat hij niet geïnteresseerd zou zijn in de klimaatopwarming. In september vorig jaar antwoordde hij ontwijkend op een vraag of menselijke activiteiten de voornaamste oorzaak zijn van de opwarming van de aarde. Hoewel hij nadien wel meermaals bevestigend antwoordde, versterkte de aarzeling zijn imago van klimaatscepticus.

In een bericht op het professionele netwerk LinkedIn blikte Malpass donderdag terug op zijn voorzitterschap. Hij verwees onder andere naar “de snelle reactie van de Wereldbank tegenover de opeenvolging van wereldwijde crisisssen, met de mobilisering van 440 miljard dollar”. Hij voegde nog toe dat de instelling gedurende zijn mandaat “de financiering als antwoord op de klimaaropwarming in ontwikkelingslanden verdubbeld heeft, met een recordbedrag van 32 miljard dollar”.