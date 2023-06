Arizona beperkt bouw van nieuwe huizen in strijd tegen droogte

De bouw van huizen die water oppompen uit de bodem die reeds overbelast is, wordt verboden in de buurt rond Phoenix, een van de grootste Amerikaanse steden in de staat Arizona. De autoriteiten hopen op die manier de gevolgen van droogte en opwarming van de aarde tegen te gaan.

Phoenix is een stad in opmars en die een enorme groei kende de voorbije jaren. De regio kampt al een tijd met een ernstig gebrek aan water. “De bouwsector zal moeten terugvallen op andere bronnen dan deze ondergrondse reserves, zoals rivieren”, klinkt het bij ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer in deze westelijke staat.

“De honderd volgende jaren zal er door de droogte zo’n zes miljard kubieke meter grondwater tekort zijn”, waarschuwde het Arizona Department of Water Resources. Het Amerikaanse westen wordt al meer dan twee decennia geteisterd door droogte en toenemende droogte, beide verergerd door klimaatverandering volgens wetenschappers.

De belangrijkste waterlopen in de regio, zoals de Colorado, worden al jaren overgeëxploiteerd. Elk jaar wordt meer water uit de rivier onttrokken dan er bij komt door sneeuw- of regenval. Daardoor drogen de meren en reservoirs uit zoals Lake Mead. Vorig jaar stond het water op zijn hoogste peil slechts op een kwart van de capaciteit van het bekende meer. De werking van de hydro-elektrische dammen kwam daardoor in het gedrang.

Doordat er veel vraag is naar rivierwater, zijn steden begonnen hun water voor bouw en landbouw ondergronds op te pompen. Maar dat kent zijn grenzen. Het kan duizenden jaren duren om de grondwaterputten opnieuw te vullen als ze te veel worden geëxploiteerd.