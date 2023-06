Al meer dan 120 doden en 850 gewonden bij treinongeval in India

© via REUTERS

Bij een treinongeval in het oosten van India zijn nu al zeker 120 doden gevallen. Twee passagierstreinen en een goederentrein waren bij het incident betrokken.

Een aantal rijtuigen van een overvolle passagierstrein ontspoorde na een botsing met een goederentrein. De rijtuigen zouden op een ander spoor zijn beland. Een andere trein zou vervolgens tegen die rijtuigen zijn gebotst en zelf ook deels zijn ontspoord. Dit gebeurde in buurt van de stad Balasore, gelegen in de staat Odisha.

Mensen zitten nog vast en er is een grote reddingsoperatie in gang gezet, die volgens een woordvoerder van de staat Odisha “minstens tot zaterdagochtend” zal duren. Zeker 200 ambulances zijn naar de plek van het ongeval gestuurd, net als reddingsteams uit verschillende steden en tal van bussen om overlevenden en gewonden te vervoeren. Een groot aantal gewonden is voor behandeling overgebracht naar ziekenhuizen.

De Indiase premier Narendra Modi heeft via Twitter laten weten dat zijn gedachten uitgaan naar de betrokken families. Volgens hem wordt “alle mogelijke hulp” gegeven aan de slachtoffers. De regering zal geld uitkeren aan de gewonden en nabestaanden.

Vrijdagavond, Belgische tijd, was er al sprake van meer dan 120 doden en zeker 850 gewonden.

Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffer nog zal oplopen in de komende uren.