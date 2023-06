Iran executeerde dit jaar al zeker 173 gevangenen na drugsdelicten, volgens Amnesty

Dat is een verdrievoudiging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, schrijft de mensenrechtenorganisatie vrijdag.

Twee derde van alle executies die in de eerste vijf maanden van 2023 in Iran zijn uitgevoerd, zijn volgens Amnesty drugsgerelateerd. Die straffen treffen voornamelijk mensen met een economisch achtergestelde of gemarginaliseerde achtergrond. Zo zijn leden van de Baluchi-etnische minderheid goed voor ongeveer 20 procent van de geregistreerde executies, al vormen ze slechts 5 procent van de bevolking.

Ook het totale aantal executies in Iran is dit jaar aanzienlijk toegenomen: in 2023 zijn al zeker 282 mensen geëxecuteerd, bijna het dubbele van het aantal dat begin juni vorig jaar werd geregistreerd. In de eerste vijf maanden van 2023 zijn vijf mensen geëxecuteerd in verband met protesten. Volgens Amnesty krijgen vooral arme en kwetsbare mensen de doodstraf, omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten of omdat ze geen onafhankelijke juridische vertegenwoordiging kunnen betalen. Executies kunnen ook voor financiële problemen zorgen door het verlies van een kostwinner en schulden door de juridische kosten.

“In strijd met internationaal recht”

“Het schaamteloze tempo waarmee de autoriteiten, in strijd met het internationaal recht, drugsgerelateerde executies uitvoeren, illustreert hun gebrek aan menselijkheid en hun flagrante minachting voor het recht op leven”, zegt Diana Eltahawy, adjunct-directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “De internationale gemeenschap moet de Iraanse autoriteiten hiervoor in de strengste bewoordingen veroordelen. Staten moeten betekenisvolle manieren bedenken om Iran ter verantwoording te roepen en om de straffeloosheid voor de massale willekeurige executies te beëindigen.”

Executies voor drugsdelicten volgen vaak op gebrekkig onderzoek door de Iraanse drugsbestrijdingspolitie en andere veiligheidsinstanties. Processen voor drugsgerelateerde misdrijven gebeuren voor Revolutionaire Rechtbanken en zijn systematisch oneerlijk, aldus Amnesty.