CIA-baas bracht in mei bezoek aan China, eerste ontmoeting sinds neerhalen spionageballon

William Burns, de topman van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, is in mei naar Peking gereisd om er zijn Chinese collega’s te ontmoeten. Dat meldt een verantwoordelijke die anoniem wilde blijven. Het gaat om het eerste bezoek aan China van een Amerikaanse hoge functionaris sinds Washington in februari een vermoedelijke Chinese spionageballon neerhaalde uit zijn luchtruim.

Burns “hamerde tijdens zijn bezoek op het belang van open communicatielijnen en informatiekanalen”, aldus de verantwoordelijke aan NBC News. Het nieuws werd eerst door The Financial Times naar buiten gebracht.

Het bezoek vond plaats nadat China een einde had gemaakt aan de meeste communicatie met Amerikaanse functionarissen binnen de diplomatie en de inlichtingendiensten vanwege het neerschieten van de Chinese ballon. Volgens Peking diende de ballon voor wetenschappelijk onderzoek, de VS blijven erbij dat het om een spionageballon ging.

LEES OOK. Pentagon: “China weigerde ontmoeting met Amerikaanse minister van Defensie”

Verschillende pogingen

De Biden-administratie heeft in de afgelopen weken geprobeerd om de gesprekken op hoog niveau weer op te starten. Biden zei tijdens de G7-top in Japan nog dat “de relaties binnenkort zullen ontdooien”.

Vrijdag nog had de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Li Shangfu tijdens een veiligheidsconferentie in Singapore.

Nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis Jake Sullivan had op 11 mei ook al een ontmoeting met de hoogste Chinese diplomaat Wang Yi. Enkele dagen eerder ontmoette de Amerikaanse ambassadeur in China de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang in Peking. En vorige week arriveerde de nieuwe Chinese ambassadeur in Washington, nadat die functie vier maanden lang vacant was.