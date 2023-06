Arthur Vermeeren verkozen tot Nieuwsblad Talent of the Season: “Motiveert me om harder te werken”

Wat goed is, komt snel. Arthur Vermeeren (18) van Antwerp is het Nieuwsblad Talent of the Season, verkozen door zijn collega-profvoetballers. Een zeer kort gesprekje. “Nu vertrekken? Daar ben ik niet mee bezig.”

In principe waren er deze week geen individuele interviews mogelijk op Antwerp, maar de perschef maakte een uitzondering voor de Pro League-awards – waarvoor dank. Er waren wel wat voorwaarden… Slechts een handvol vragen, telefonisch, en énkel over de uitreiking van Nieuwsblad Talent of the Season, een prijs die door ons merk wordt gesponsord. De Pro League Awards worden maandag op een gala uitgereikt, maar de prijs voor Talent of the Season mochten wij vandaag al in primeur meedelen.

“Het is leuk om te horen dat ik gewonnen heb”, aldus Arthur Vermeeren, goed voor 25 competitiewedstrijden, één doelpunt en één assist. “Niet het minst omdat deze erkenning er komt van de andere profvoetballers (zij mochten stemmen, red.). Het is een motivatie om nóg harder te werken, opdat ik met de ploeg trofeeën zou pakken. Want geloof me: daar hecht ik meer waarde aan – per slot van rekening is voetbal geen individuele sport. Mocht ik dit moment kunnen inruilen voor de titel zondag, ik deed het zonder twijfelen.”

© Isosport

Het verboden onderwerp is zo spontaan gevallen: de kampioensmatch met Antwerp op Genk. “Deze prijs is geen extra boost. Die heb ik niet nodig, mijn teamgenoten evenmin. We zijn niet nerveus, iedereen in de kleedkamer is extreem gemotiveerd om het zondag af te maken.”

Op de erelijst volgt Vermeeren Charles De Ketelaere van Club Brugge op. Die versierde in de zomer een transfer naar AC Milan in Italië. Gaat Vermeeren doen wat CDK deed? Aan interesse alvast geen gebrek: eerder lekte uit dat Manchester United en FC Barcelona de centrale middenvelder op de verlanglijst hebben staan. Volgens onze informatie blijft het daar niet bij: ook Europese grootmachten als PSG en Manchester City hebben het prijsbeest op de radar. Antwerp is zinnens Vermeeren te houden, maar evident wordt dat niet. Daarvoor zijn de gegadigden te sexy.

Vermeeren laat zich niet zot maken. Hij lacht: “Niet alles wat in de krant staat, is waar. Ik ben helemaal niet bezig met vertrekken in de zomer. Ik kan niks beloven, daarvoor is het voetbal een te onzekere wereld, alles verandert snel. Maar nogmaals: nu zit ik daar niet mee in mijn hoofd.”

Plekje in de living

We geloven het graag: Vermeeren wordt op de Bosuil als bijzonder nuchter omschreven. Je ziet het niet alleen naast, maar ook op het veld terug: zijn spel is beredeneerd, steeds opnieuw lijkt hij de juiste keuze te maken. Vermeeren doet het allemaal zo simpel lijken, wat net heel moeilijk is, zeker als achttienjarige.

Een slotvraagje: zet Vermeeren die beker nu gewoon op het dressoir in zijn slaapkamer in het ouderlijk huis? Hij lijkt het nog niet goed te weten: “Waarschijnlijk vinden we wel een plekje op de kast in de living.”