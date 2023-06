Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt Saoedi-Arabië

Het bezoek van Blinken aan het koninkrijk van 6 tot en met 8 juni komt op het moment dat beide landen bemiddelen in het conflict in Soedan, hoewel ze er niet in zijn geslaagd om de verschillende wapenstilstanden tussen de generaals te doen standhouden.

Blinken zal met Saoedische funtionarissen spreken over “strategische samenwerking” tussen de twee landen en over regionale en bilaterale kwesties, zei woordvoerder Matthew Miller van Buitenlandse Zaken.

LEES OOK. CIA-baas bracht in mei bezoek aan China, eerste ontmoeting sinds neerhalen spionageballon

De betrekkingen tussen Washington en Riyad zijn erg gecompliceerd omdat de regering van president Joe Biden de rijke oliemonarchie in de Golf beschuldigt van mensenrechtenschendingen en het opdrijven van de prijzen van ruwe olie.

De zaak van de moord in 2018 op de kritische journalist Jamal Khashoggi door Saoedische agenten in Istanboel blijft moeilijk, ook al hebben de VS die pagina grotendeels omgedraaid.