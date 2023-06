Wie zonder keuringsbewijs of verzekering rijdt, riskeert straks sneller boete te krijgen

Gemiddeld zestien ongevallen per dag waarbij een van de partijen niet verzekerd is, een stijging met 14 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De cijfers van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds uit 2022 zijn opmerkelijk.

Ook het aantal voertuigen dat niet gekeurd is, scheert hoge toppen. Vorig jaar reden er volgens de cijfers van de Vlaamse autokeuringscentra meer dan 400.000 voertuigen rond met een vervallen keuringsbewijs.

Kleine pakkans

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil daar paal en perk aan stellen, zo antwoordde hij in de Kamer op een vraag van Wouter Raskin (N-VA). Nu loopt een bestuurder zonder verzekering of keuringsbewijs haast enkel tegen de lamp wanneer hij door de politie aan de kant van de weg wordt gezet en zijn papieren moet tonen. Dat maakt de pakkans relatief klein.

Om strenger te kunnen controleren, wil de FOD Justitie de vele ANPR-camera’s langs de kant van de weg gebruiken. Dat zijn slimme camera’s die nummerplaten kunnen lezen. Wordt een bestuurder door zo’n camera geflitst omdat die te snel reed of een rood verkeerslicht negeerde, zal straks automatisch in databestanden worden nagegaan of het voertuig wel verzekerd is en technisch gekeurd werd. Bedoeling is dat er dan niet alleen een snelheidsboete in je brievenbus valt – wat vandaag al grotendeels automatisch gebeurt – maar ook een boete indien de auto niet verzekerd of niet gekeurd blijkt.

80.000 euro boete

Welke straffen op die laatste twee inbreuken staan, moet nog blijken. Rij je vandaag zonder verzekering of keuringsbewijs rond, moet je in principe voor de politierechter verschijnen, waar je boetes tot maar liefst 80.000 euro riskeert. “Bedoeling is dat we, in samenspraak met het recent opgerichte parket voor de verkeersveiligheid, voor beide inbreuken een minnelijke schikking kunnen opleggen”, klinkt het bij de FOD Justitie. Net als het systeem van boetes die automatisch verzonden worden, moet dat ervoor zorgen dat de politierechtbanken niet nog extra worden belast.

Het project is al vergevorderd, toch blijven ze bij de FOD Justitie voorzichtig: “We starten pas wanneer we zeker weten dat de databestanden omtrent niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen op punt staan.” Kwestie van te vermijden dat bestuurders een fikse boete in de bus vinden, terwijl de keuring een paar dagen voor de overtreding in orde was gebracht.

LEES OOK: Onze voet wordt steeds zwaarder: drie keer zoveel snelheidsboetes in Vlaanderen als in Wallonië