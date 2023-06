DE STEMMEN VAN ASSISEN: De moord op Ilse Uyttersprot: “Ze wilde Jurgen alleen maar helpen”

In Gent is het proces rond Ilse Uyttersprot van start gegaan. De ex-burgemeester van Aalst werd vermoord in haar slaap door Jurgen Demesmaeker, met wie ze een relatie had. In deze podcast blikken we vooruit op een beladen proces, samen met advocaat Jef Vermassen. “Het is hallucinant wat er die ochtend gebeurd is.”