Raar maar waar: niet in Genk, niet in Antwerpen en niet op Union ligt een scenario klaar voor de kampioensviering

Vierentwintig jaar is het geleden dat op de laatste speeldag van de voetbalcompetitie nog drie clubs in de running waren om de titel binnen te halen. Zondag wordt de spannendste voetbalavond sinds héél lang. Antwerp heeft het in eigen handen. Genk deed het 24 jaar geleden in dezelfde thriller. Union was recordkampioen in de jaren stillekes.Maar nergens ligt een feestscenario op tafel. “We gaan rustig blijven en de match van zondag spelen. Als we kampioen worden, is er daarna de huldiging van de Pro League”, klinkt het bij Erwin van den Sande, woordvoerder van Antwerp. Of er al sjaals en T-shirts met daarop Antwerp kampioen zijn gemaakt, op die vraag krijgen we zelfs geen antwoord. Net zo in Genk. Niets speciaals. “Voor de wedstrijd komt Pat Krimson het publiek opwarmen en supporter en wereldkampioen snooker Luca Brecel komt de aftrap geven”, zeggen ze daar. “En na de wedstrijd speelt de vaste dj in onze fanzone. Maar er is niets speciaals geregeld.” Bij Union geven ze zelfs het oude stadion de schuld. “Wij kunnen niet veel extra’s organiseren. Maar in ons stadion zijn er altijd wel pintjes en cava aanwezig”, zegt woordvoerder Maarten Verdoodt. “En als we kampioen worden, zal het feest wel snel geregeld zijn. Dan gaan we in overdrive en op adrenaline.”

LEES OOK. LIVE TITELSTRIJD. Karel Geraerts en Anthony Moris staan de pers te woord bij Union, Bosuil is al helemaal uitverkocht

Vliegende beker

De Pro League, de organisator van onze hoogste voetbalcompetitie, moet wél een feest organiseren. Daar liggen drie scenario’s op tafel. Woordvoerder Stijn Van Bever: “We hebben twee podia klaarstaan, één op Union en één in Genk. Als één van die twee ploegen kampioen speelt, dan is de huldiging 10 minuten na het laatste fluitsignaal.” En ook: live op televisie. “Als Antwerp (dat in Genk speelt, red.) kampioen wordt, dan zal dat niet live op televisie te zien zijn. Dan rijden we met het podium naar de Bosuil en zal de huldiging daar plaatsvinden.” Een bewuste keuze. “We doen dat voor de veiligheid. Maar er is ook niets mooiers dan een titel in eigen huis en voor eigen publiek te vieren.” Twee uur en een kwart na het einde van de wedstrijd zullen de spelers – in dat scenario – in Antwerpen zijn. De Bosuil, waar de wedstrijd op groot scherm wordt uitgezonden, is trouwens uitverkocht. Van Bever “begrijpt” dat de clubs zelf nog niet willen vooruitlopen op de feiten.

De kampioensbeker hangt tijdens de drie wedstrijden in de lucht. “In een helikopter, samen met onze CEO Lorin Parys. En met zestig medailles. Als de wedstrijden afgelopen zijn, maken ze vaart naar het juiste stadion.”