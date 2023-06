“Als ik een andere ploeg kies, heb ik straks ambras met mijn vrienden”: wie gunnen deze BV’s de kampioenstitel?

Het is de spannendste titelstrijd sinds lang in het Belgische voetbal. Antwerp, Genk of Union: welke ploeg gunnen deze BV’s de overwinning?

Wout van Aert - Wielrenner

ANTWERP

“Ik hoop natuurlijk dat Antwerp de dubbel pakt! Als mede-eigenaar van Heylen Vastgoed zijn we namelijk shirtsponsor. Oprichter Johan Heylen is ook hele grote fan, dus ik gun het hem ook persoonlijk gezien enorm.”

Vincent Van Peteghem - Minister van Financiën

GENK

“Omdat ze het het meest verdienen nadat de club wekenlang de reguliere competitie heeft gedomineerd.”

Walter Van Steenbrugge - Advocaat

UNION

“Omdat ze een en al romantiek uitstralen en daar hou ik van. Voor één keer mag de club van mijn hart zondag verliezen.”

Mathias De Clercq - Burgemeester Gent

GENK

“Union en Brugge spelen gelijk, Genk wint thuis van Antwerp. En ze verdienen die titel op basis van het hele seizoen.”

Marc Van Ranst - Viroloog

Union

“Omdat die bakken ervaring hebben met kampioen spelen doorheen hun lange geschiedenis.”

Cath Luyten - Presentatrice

ANTWERP

“Ik heb een vriendenkring waar iedereen al levenslang supporter is van Antwerp. En mijn zoon is onlangs overstag gegaan. Hij was nooit een succes-supporter, was altijd voor Beerschot, maar is onder druk van de vrienden toch naar The Great Old verhuisd. Ik volg dan maar in dat enthousiasme, zeker?”

Xavier Taveirne - Nieuwsanker/Radiomaker

UNION

“Voor mij is voetbal emotie. En het zal wel heel Vlaams zijn om de underdog te willen zien winnen, maar als het over gunnen gaat, dan hoop ik dat Union de titel wint. Voetbal is de populairste sport van het land, maar gek genoeg is er in mijn ogen een grote kloof tussen het volk dat de sport aanbidt en de mensen aan de top van clubs en bonden. Dat gevoel heb ik bij Union het minst. De club is nog aanspreekbaar en is niet te beroerd om de pers en dus onrechtstreeks de fans aan te spreken. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Dat is natuurlijk maar een mening gebaseerd op een gevoel. Ik zal een paar volle tellen heel gelukkig zijn als Union de titel pakt zondag. Maar ik zal er niet ongelukkig van worden als het Antwerp of Genk wordt. Moge de beste winnen!”

Ben Crabbé - Presentator/Drummer

ANTWERP

“De Hollanders, zelfs zonder Stengs, gaan het verschil maken. Samen met Toby en de anderen natuurlijk. Maar Union en Genk zijn anders ook goed voor mij. Ik heb dit horrorjaar als Ajax-supporter al genoeg meegemaakt.”

Dyab Abou Jahjah - Auteur/Politicus

UNION

“Union natuurlijk. Ze hebben het verdiend. Vorig jaar al. En belangrijker: voor Brussel. Ik ben eerder voor Anderlecht, maar ik gun alle Brusselse teams succes.”

Karen Damen - Zangeres/Tv-persoonlijkheid

ANTWERP

“Duh … Antwerp natuurlijk. Ik vond het vorige week zelfs spannender dan als de Rode Duivels spelen. En trouwens: als ik voor een andere ploeg zou kiezen, heb ik straks ambras met al mijn vrienden.”