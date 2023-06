Barbecue in dakgoot loopt uit de hand: brandweer rukt uit voor dakbrand in Leuvens appartementsgebouw

Op een dakappartement op de hoek van de Tiensevest en de Justus Lipsiusstraat is vrijdagavond een brand uitgebroken. De bewoner van de hoogste verdieping had besloten een barbecue aan te steken in de dakgoot. “De schade zit gelukkig eerder beperkt in het dak”, zegt de brandweer.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al goed aan het smeulen. “De brand zat volledig in het dak. De isolatie was aan het smeulen, waardoor we het dak wel wat moesten open breken”, klinkt het bij de brandweer. “Mogelijk gebeurde er iets in de dakgoot, dat wordt nog onderzocht.”

Dat wordt ook bevestigd door verschillende bronnen. De bewoner zou een barbecue hebben gehouden in de dakgoot, maar het vuur liep uit de hand. Hij zou zelf nog een poging hebben gedaan om het te blussen, maar zonder succes. De man werd meegenomen voor politieverhoor en er werd een branddeskundige aangesteld. De bewuste woning is verzegeld.

(Lees verder onder de foto)

© HSB

“Het appartement zelf liep wat schade op, maar al bij al zit de schade eerder beperkt in het dak”, zegt de brandweer.

De Leuvense ring was voor de bluswerken een tijdlang afgesloten tussen het Martelarenplein en de Tiensepoort. Rond 21.15 uur werd het gebouw opnieuw vrijgegeven.