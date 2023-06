Rechter keurt schikking goed tussen producers ‘Rust’ en familie overleden cameravrouw

Een rechter in New Mexico heeft donderdag een schikking goedgekeurd tussen de familie van de overleden cameravrouw Halyna Hutchins en de producenten van de western ‘Rust’, onder wie Alec Baldwin.

De directe familieleden van Hutchins, haar echtgenoot Matthew Hutchins en zoon Andros Hutchins, startten vorig jaar een rechtszaak wegens dood door schuld. Ze beweerden dat Baldwin en andere producenten roekeloos hadden gehandeld, wat ertoe bijdroeg dat ze in oktober 2021 fataal werd neergeschoten op de set van ‘Rust’ in de buurt van Santa Fe, New Mexico.

LEES OOK. Alec Baldwin heeft anderhalf jaar na schietincident op set zijn laatste scène voor ‘Rust’ ingeblikt

De familie weet de feiten aan maatregelen om kosten te besparen, waaronder het inhuren van onervaren crewleden, en het negeren van eerder geuite bezorgdheden over de veiligheid door cameramensen, die uiteindelijk het werk neerlegden. Afgelopen herfst bereikten de twee partijen een overeenkomst om de burgerlijke rechtszaak op te lossen, in afwachting van goedkeuring door de rechtbank.

Er zijn geen financiële details bekendgemaakt. De goedkeuring van de schikking sluit één deel af van de gevolgen van de ‘Rust’-tragedie, die de filmindustrie schokte en nieuwe vragen opriep over de veiligheid op filmsets.