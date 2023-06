Twee Duitse reddingsschepen geïmmobiliseerd door Italiaanse autoriteiten

In de nieuwe wet staat dat de schepen meteen na een reddingsoperatie naar een haven varen. Bovendien beslissen de autoriteiten welke haven dat is en vaak gaat het niet om de dichtstbijzijnde. Zo kunnen de schepen geen meerdere operaties na elkaar uitvoeren en verliezen ze veel tijd.

Een van de schepen, de ‘Mare*Go’, redde naar eigen zeggen 37 migranten uit de Middellandse Zee. Ze kwamen aan land op Lampedusa, hoewel de autoriteiten de Siciliaanse haven Trapani had toegewezen. Het schip was echter niet in staat geweest om voor de geredde vluchtelingen te zorgen tijdens de lange tocht naar Trapani. “Daarom hebben we besloten om naar Lampedusa te gaan”, schrijft de organisatie op Twitter.

Stijgende migratiecijfers

Het tweede schip, de ‘Sea-Eye 4’ van de gelijknamige hulporganisatie, bracht op zijn beurt vrijdagochtend 49 mensen naar Ortona in de Abruzzen. De bemanning redde naar eigen zeggen afgelopen dagen 17 mensen en woensdag 32, ze voerden dus meer dan één operatie uit. Na de redding moest de ‘Sea-Eye 4’ onmiddellijk koers zetten naar Ortona, zei de kustwacht.

Vanwege de stijgende migratiecijfers op de Middellandse Zee worden duizenden vluchtelingen verwacht in Italië. Volgens officiële cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome hebben sinds het begin van het jaar meer dan 50.000 migranten Italië bereikt op boten ten opzichte van ongeveer 19.600 in dezelfde periode vorig jaar.