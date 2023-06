Antwerp, Union of toch nog Genk? Zelfs Amerikaanse supervoorspellers durven amper zeggen wie Belgische titel pakt

Spannender kan onze titelstrijd niet worden. Dat zegt ook Five Thirty Eight, de Amerikaanse datawebsite die als internationale standaard geldt sinds het in 2012 het verloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle vijftig staten en het district Columbia correct wist te voorspellen.

Volgens hen heeft Antwerp zondag nog steeds het meeste kans op de Belgische titel, zij het zeer nipt. Zij geven The Great Old 42 procent kans Belgisch kampioen te worden, Union krijgt 38 procent kans. Derde hond Genk is ook nog niet afgeschreven met nog 20 procent kans.

Daarmee is onze competitie meteen ook officieel degene die het langst spannend is van alle 17 hoogste klasses die het databureau covert in Europa. Enkel in Portugal, Denemarken en Duitsland was het eerder ook spannend tot de laatste speeldag, maar daar was één ploeg telkens zeer uitgesproken favoriet. Benfica (92 procent) en FC Kopenhagen (78 procent) haalden het uiteindelijk ook, Borussia Dortmund (82 procent) liet de titel nog liggen door op de slotspeeldag niet thuis te winnen van Mainz.