Opvallend: de nummer drie is zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar, de tweede niet

Union vloog er vorig seizoen in de voorrondes van de Champions League uit tegen Rangers. Die ploeg is nu opnieuw een mogelijke tegenstander van onze nummer twee in de derde voorronde.

Vreemd: wie straks op nummer drie eindigt, doet bijna een betere zaak dan wie tweede wordt. De derde is immers verzekerd van Europees voetbal tot Nieuwjaar, terwijl de tweede dat niet is.

De nummer twee van onze competitie begint straks immers in de tweede voorronde van de Champions League, waar het de Griekse nummer twee Panathinaikos of de Zwitserse nummer twee Servette Genève treft. Als die ronde gewonnen wordt, wachten zware tegenstanders als Glasgow Rangers, Braga, PSV of Marseille in de derde en waarschijnlijk ook laatste voorronde van de Champions League. Bij verlies is er dan het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Maar als er in de tweede voorronde al verloren wordt, gaat de reis verder in de derde voorronde van de Europa League tegen Slavia Praag of Olympiakos. Bij een nieuwe nederlaag volgt opnieuw een ‘degradatie’ naar de play-offronde van de Conference League. Daar zou de Belgische nummer twee zo goed als zeker geen reekshoofd zijn en dus weer een stevige tegenstander kunnen treffen. Een derde nederlaag in de voorrondes zou dan betekenen dat het Europees seizoen in de zomer al afgelopen is.