Franse moordenaar die vorig jaar werd veroordeeld tot 18 jaar cel komt vrij door procedurefout, familie van slachtoffer moet politiebescherming krijgen

David N., tot 18 jaar cel veroordeeld voor een moord in 2018, is door het Franse gerecht vrijgelaten na een procedurefout. De familie van het slachtoffer is in shock en krijgt nu politiebescherming na eerdere dreigementen van de dader.

Justitie op zijn best, zeggen Franse media. David N. vermoordde op 18 juli 2018 op klaarlichte dag Abdelkader Garcia (34) op de place Mendès-France in Nantes. Hij schoot hem van dichtbij neer. Een afrekening in het drugsmilieu. Voor die feiten werd hij vorig jaar door het assisenhof van Loire-Atlantique veroordeeld tot 18 jaar effectief.

De man tekende beroep aan en zou een nieuw proces krijgen in Morbihan. Volgens de wet moest die zaak binnen het jaar na de eerste uitspraak worden overgedaan. Maar door de hoge werkdruk bij justitie was dat onmogelijk. De zaak zou later worden behandeld. Om de man in de cel te houden, moest een uitzonderlijke verlenging van zijn hechtenis worden gevraagd bij het Hof van Beroep in Rennes.

Alleen, die aanvraag moet volgens de Franse wet in de maand voorafgaand aan het verstrijken van de wettelijke termijn gebeuren. En dat was men blijkbaar uit het oog verloren. Een procedurefout. En dus werd David N. vrijdagmiddag om 12 uur stipt vrijgelaten uit de gevangenis, bevestigt het parket-generaal. Zonder voorwaarden.

Vluchten

De familieleden van het slachtoffer “zijn neerslachtig, verbaasd en buitengewoon bedroefd. Ze vragen zich af hoe een dergelijke fout kon gebeuren. Zeker in zo een gewelddadig dossier”, zegt Franck Boëzec, advocaat van de familie van het slachtoffer. “Zal hij niet proberen te vluchten naar het buitenland in afwachting van zijn nieuw proces”, vraagt de advocaat zich af.

De echtgenote en twee zussen van het slachtoffer krijgen nu politiebescherming omdat de dader hen eerder al had bedreigd.

Yassine Yacouti, advocaat van de moordenaar, weigert commentaar te geven op de procedurefout en zegt dat de wet hier gewoon werd toegepast. “Mijn cliënt zal nu in alle rust zijn verdediging kunnen voorbereiden voor zijn nieuw proces.”