Ervaren parachutist (46) stort neer in centrum Ledegem: toestand stabiel

Vrijdagavond is een 46-jarige parachutist neergestort in Ledegem. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. — © Shutterstock

Een 46-jarige parachutist is vrijdagavond neergestort in Ledegem. De man uit Gent werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket van Kortrijk laat weten dat er vrijdagavond iets na 20 uur een parachutist is neergestort in de Kortwagenstraat, pal in het centrum van Ledegem. De 46-jarige V.T. uit regio Gent was kort daarvoor op het militair vliegveld van Moorsele (Wevelgem) opgestegen met een vliegtuig. Hij raakte zwaargewond en werd naar het AZ Delta in Rumbeke (Roeselare) gebracht.

Zaterdag blijkt dat de man ernstig gewond raakte aan de onderste ledematen en een klaplong opliep, maar dat zijn toestand stabiel is.

V.T. is een ervaren valschermspringer die deelnam aan een sprong met zeventien personen. Uit analyse van de camerabeelden die een van de andere deelnemers maakte en de meetapparatuur die hij bij zich droeg, bleek dat het gaat om een inschattingsfout. De deskundige heeft vastgesteld dat er geen inmenging van derden was en geen fout in de uitrusting.

Op een bepaald ogenblik begon de man te tollen. De gebruikelijke procedure is om de hoofdparachute af te gooien en de reserveparachute te gebruiken, maar dat gebeurde te laat en te laag. Daardoor maakte hij een val die vergelijkbaar is met een val vanop de tweede verdieping van een gebouw en kwam hij op de rijweg terecht.