Ooit waren ze gezworen kameraden, nu moet Tsjetsjeense krijgsheer Wagner-baas Prigozjin op zijn plaats zetten

Tot enkele maanden terug was er geen moment dat Kadyrov niet onmiddellijk rugdekking gaf aan Prigozjin als die nog eens op het ministerie van Defensie schoot. De twee leken wel een Siamese tweeling, ultranationalistisch, brutaal, oorlogszuchtig, nietsontziend, machtsgeil en vol van zichzelf. Ze beschikten ook beiden over uitstekend getrainde en uitgeruste manschappen die zonder verpinken het vuile werk voor het Kremlin opknapten. De Wagner-huurlingen en de paramilitaire Kadyrovites waren twee handen op een buik.

Eerste barst

Een eerste barst in het front kwam er eerder dit jaar. Moegestreden en haast leeggebloed, kondigde Prigozjin aan dat hij zijn Wagner-huurlingen uit Bachmoet zou terugtrekken. Om nog een sneer te geven aan de “klungels en lafaards” van het leger benadrukte hij dat zijn manschappen in “de gehaktmolen” vervangen moesten worden door Kadyrovites, mannen die de strijd niet uit de weg gaan. Liefst zelfs de commando’s van de Akhmat-brigade.

De Tsjetsjeense krijgsheer vond het eerst een goed idee, maar keerde snel zijn kar. Kadyrov antwoordde uiteindelijk in een video-opname van acht minuten. Om maar één ding te zeggen: daar kan geen sprake van zijn. Met als slotzin: “Alles blijft zoals het is.”

Kadyrov reageerde fors uit eigenbelang. Zijn Kadyrovites blijven zijn levensverzekering in het soms roerige Tsjetsjenië. Als die net als de Wagner-huurlingen bij bosjes aan Bachmoet zouden sneuvelen, zou de despoot kunnen beginnen te wankelen.

De boodschap was er ook een die was ingefluisterd door het Kremlin. “Alles blijft zoals het is”, wees erop dat Prigozjin de toelating – nog – niet zou krijgen om zijn manschappen terug te trekken.

Schelden ging te ver

De Wagner-baas bleef roepen en tieren over een boycot tegen zijn mannen die “een zinloze dood” stierven omdat ze van het leger niet voldoende munitie zouden krijgen. Zowat elke dag ging hij een stapje verder in het uitschelden van de legertop die op “hun dikke kont zaten en alleen bezorgd waren om hun schoonheidsproductjes”. Begin mei begon hij zelfs te spotten met president Poetin. Woensdag kondigde hij aan dat hij officieel klacht neerlegde tegen de misdaden die de legerleiding tegen het Russische volk had begaan door de speciale militaire operatie in de soep te laten draaien. Donderdag verklaarde hij dat zijn manschappen die hij uit Bachmoet aan het terughalen is, niet meer in de strijd zal gooien zolang in het leger “dezelfde clowns aan de touwtjes trekken”.

Wagner-baas Yevgeny Prigozjin bleef maar uithalen naar het Russische leger en Poetin. Iemand moest hem op zijn plaats zetten. — © AFP

Het werd stilaan tijd dat iemand hem publiekelijk in de hoek zou zetten. Maar dat doet het Kremlin en zeker Poetin liefst niet zelf: onder de supranationalisten is Prigozjin zowat een held en die groep heeft Poetin nodig om zijn oorlog vol te houden.

Dus stuurde Kadyrov zijn krijgsheer Adam Delimkhanov in de aanval. In een video die donderdag opdook, viel hij Prigozjin frontaal aan over zijn gejammer over een gebrek aan munitie. “We weten allemaal hoeveel mannen Wagner de voorbije zeven tot acht maanden verloor onder jouw leiderschap. We weten hoeveel steun Defensie Wagner heeft gegeven in die zeven, acht maanden onder je leiderschap. Je kreeg meer dan alle anderen en toch zijn er zoveel doden en gewonden gevallen.“

Delimkhanov raast door: “Je bent niet meer dan een blogger die naar de rest van de wereld schreeuwt dat we alleen maar problemen hebben. Stop met roepen. Je begrijpt er niks van. Geef een plaats en uur op voor een ontmoeting. Dan zal ik het eens uitleggen.”

Voor een man die niet eens een maand geleden de klaagzang over het gebrek aan munitie van Prigozjin nog steunde en mee op Defensie schoot, is het een bocht van 180 graden.

Terugkeer van Kadyrov: drie vliegen in één klap

Kadyrov probeert al een jaar om op te klimmen in de hiërarchie, gebruikmakend van de oorlog. Dat leek aardig te lukken in de eerste fase toen zijn manschappen in de frontlinie vochten. Hij deemsterde snel weg. Aan het front waren de Kadyrovites na de slag om Marioepol een jaar geleden nog amper te zien.

De Tsjetsjeense krijgsheer Kadyrov was een tijdje uit beeld - en uit de gratie? - in het Kremlin. Hij is nu helemaal terug en krijgt een belangrijke rol aan het front en bij de gevechten achter de schermen. — © AFP

Door Kadyrov weer aan te halen, hoopt Poetin drie vliegen in een klap te slaan. Kadyrovites moeten de Wagner-huurlingen vervangen en zijn gevraagd om het offensief in Donetsk verder te zetten. Met amper 7.000 manschappen lijkt dat echter moeilijk realiseerbaar.

Tegelijkertijd wil Poetin dat Kadyrov zijn vroegere kameraad de gracht inrijdt. Dat biedt zeker het voordeel dat een wat te machtig en invloedrijk duo definitief uit elkaar wordt gespeeld.

Het Kremlin hoopt ook dat nu Prigozjin zo publiekelijk is vernederd, zijn ster zal tanen. Zijn blijvende aanvallen beginnen ook aan Poetin zelf te kleven, zodanig zelfs dat in het openbaar stemmen opgaan die willen dat in 2024 een andere president wordt verkozen. Prigozjins uitstraling wordt stilaan een bedreiging voor Poetin zelf. De president heeft hem – en zijn huurlingen – weer nodig zodra ze uitgerust zijn, maar Prigozjin moet een publiek pak rammel krijgen om hem weer in de pas te laten lopen.

Gelukkig is er daarvoor Kadyrov, die altijd op nog meer macht belust is en in Tsjetsjenië die macht enkel kan houden bij gratie van Poetin. Hij wil daarvoor alle vuile werk opknappen. Zelfs een broedermoord.