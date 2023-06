Youtube stopt met verwijderen van fake news over verkiezingen in Verenigde Staten

“We stoppen met het verwijderen van content die valse beweringen naar voren schuiven dat wijdverspreide fraude, fouten of storingen hebben plaatsgevonden bij de presidentsverkiezingen van 2020 en andere Amerikaanse presidentsverkiezingen in het verleden”, klinkt het in een mededeling op de blog van Youtube.

Met die aankondiging wijkt Youtube af van het oorspronkelijke beleid dat in december 2020 werd ingevoerd om onjuiste beweringen de kop in te drukken. Die werden voornamelijk door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de wereld in geholpen, die stelde dat hij de verkiezingen verloren had, omdat ze ‘gestolen’ waren.

Onbedoeld effect

“In de huidige context zijn we van mening dat het verwijderen van dit soort content weliswaar helpt om misinformatie te bestrijden, maar ook het onbedoelde effect kan hebben dat politieke uitingen worden beperkt zonder dat het risico op geweld of schade in de echte wereld aanzienlijk wordt verminderd”, klinkt het nog in de blogpost. “De mogelijkheid om openlijk te debatteren over politieke ideeën, zelfs degene die controversieel zijn of gebaseerd op onjuiste aannames, is essentieel voor het functioneren van een democratische samenleving, vooral middenin het verkiezingsseizoen”, klinkt het verder.

Andere regels tegen misinformatie over de verkiezingen blijven bestaan, waaronder het verbod op content die kiezers misleidt of die mensen aanzet tot het verstoren van democratische processen, aldus Youtube.