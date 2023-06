Na Olivier Vandecasteele nog drie Europese gevangenen uit Iran geland in Melsbroek

Een week na de vrijlating van Vandecasteele meldde premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdagnamiddag dat ook twee gevangenen met de Oostenrijks-Iraanse nationaliteit en één gevangene met de Deense nationaliteit door het regime in Teheran op vrije voeten zijn gesteld. Ze zijn via Oman met een medisch vliegtuig overgebracht naar België en zetten zaterdagochtend voet op Europese bodem. In Melsbroek werden ze ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR).

De Oostenrijkse regering meldde intussen dat het gaat om de 76-jarige Massoud Mossaheb, die in januari 2019 werd gearresteerd en in 2020 tot tien jaar cel werd veroordeeld voor spionage. De tweede gevangene is zakenman Kamran Ghaderi. Hij was in januari 2016 opgepakt en eveneens veroordeeld tot tien jaar cel voor spionage. Denemarken verspreidde geen info over de identiteit van hun landgenoot. Hij werd vorig najaar gearresteerd in de marge van de betogingen voor vrouwenrechten.

De vrijgelaten gevangenen werden in Melsbroek ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). — © BELGA

Operatie Blackstone

De verrassende vrijlating van de drie Europeanen maakt integraal deel uit van de operatie Blackstone, waarbij vorige week al Vandecasteele werd vrijgelaten uit de Iraanse cel. Het was steeds gepland dat de operatie in twee etappes zou gebeuren. Daar stond Iran op. Het duurde naar verluidt al een hele tijd om het regime in Teheran ervan te overtuigen dat er een breder akkoord moest komen, waarbij niet enkel Vandecasteele, maar ook andere Europese gevangenen vrijgelaten zouden worden in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

Vandecasteele zat 455 dagen opgesloten in een Iraanse cel. Voor de Belgische regering was het vanaf het begin duidelijk dat ze zich zou inschrijven in “een bredere Europese logica”. Daarbij werd ook de zaak van de Zweedse professor Ahmadreza Djalali aangekaart, maar dat was voor Iran “onbespreekbaar”. Er kwam een opening voor de vrijlating van Vandecasteele, met Oman als garant, “en we hebben geprobeerd het maximale eruit te halen voor andere Europeanen”. Na de vrijlating van de vier zouden er nog 22 EU-onderdanen in een Iraanse cel zitten.