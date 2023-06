Matthias Hindriks wordt nieuwe CEO van ZEB, kledingketen wil groeien naar 100 winkels

Hindriks is geen onbekende voor ZEB, momenteel is hij de CFO. Hij toont zich ambitieus en hoopt dat ZEB de komende drie jaar kan groeien van 79 naar 100 winkels. “ZEB is een ‘love brand’ voor onze klanten. Ik geloof daarom sterk in onze toekomst via fysieke winkels”, zegt hij. “En natuurlijk kunnen we deze expansie niet alleen. Om onze plannen te realiseren, rekenen we op de 1.200 medewerkers bij The Fashion Society en die collega’s moeten gelukkig zijn in wat ze doen. Ook daar investeren we verder in, want hun werkgeluk maakt dan weer de klanten gelukkig.”

De kledingketen werd in 1993 opgericht door Luc Van Mol. Nu komt er voor het eerst een andere CEO. Ook de twee andere retailketens uit de moedergroep The Fashion Society, The Fashion Store en PointCarré, komen onder leiding van Hindriks. The Fashion Society behoort ondertussen voor 100 procent tot Colruyt Group.

Matthias Hindriks.

Inzetten op ‘werkgeluk’ is iets wat de nieuwe CEO van oprichter Luc Van Mol en commercieel verantwoordelijke (CCO) Isabelle Samson mee kreeg. “We zijn onder leiding van Luc en Isabelle gestart met een ‘We Care’-programma voor medewerkers. We willen dat iedereen zich gelukkig voelt op de werkvloer”, zegt Hindriks. “Uiteraard straalt dit ook af op onze klanten.”

Concreet kan iedere medewerker die er nood aan heeft, een lifecoach consulteren op kosten van ZEB, ook voor zaken die mislopen in de privésfeer. “Ik geloof namelijk niet in de klassieke work-lifebalance. Mensen zijn één geheel, je kan ze niet opsplitsen in ‘werk’ en ‘privé’. Je stopt niet met mama zijn als je de deuren van de winkel binnenstapt. En omgekeerd denk je thuis in de zetel ook nog wel eens aan het werk.”

In het laatste boekjaar steeg de omzet naar 207 miljoen euro en de nettowinst verdubbelde ruimschoots tot meer dan 6 miljoen euro.