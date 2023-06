Een op de drie ramen in Schipperskwartier staat leeg: “Sekswerkers kiezen liever zelf waar ze werken sinds de coronacrisis”

Thuisontvangst zit al enkele jaren in de lift, terwijl raamprostitutie achteruit boert. Dat merken ook de stad Antwerpen en de politiediensten. Zij controleren steeds vaker panden buiten het Schipperskwartier waar toch sekswerkers actief zijn. “Samenwerking tussen verschillende diensten is nodig om accuraat te kunnen optreden bij overlast”, aldus het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Dat veel ramen in het Schipperskwartier leeg staan, is geen toeval. Tijdens de coronacrisis zochten heel wat sekswerkers hun toevlucht in thuisontvangst, vaak uit pure noodzaak. Na corona bleef deze vorm van sekswerk populair. Uit navraag bij de stad blijkt dat 30% van de ramen in het Schipperskwartier vandaag leegstaat, en daar hebben sekswerkers zo hun redenen voor.

“Autonomie is een belangrijke reden”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Sekswerkers kiezen graag zelf de plek uit waar ze werken, en wat dat betreft biedt thuisontvangst volgens hen meer mogelijkheden. Velen ervaren dat als een voordeel.”

Volgens experts zijn er ook financiële motieven: de huurprijs van een raam in het Schipperskwartier ligt dikwijls veel hoger dan die van een toeristisch verblijf. Bovendien betalen verhuurders van toeristische verblijven niet de hoge taksen die de eigenaars van panden in het Schipperskwartier wel moeten neertellen. Daarnaast mogen sekswerkers in een ruimte in het Schipperskwartier niet overnachten. Daardoor moeten ze dan een tweede ruimte vinden waar ze kunnen slapen. In een toeristenverblijf combineren veel sekswerkers slapen en werken. Dat scheelt een aardige slok op de borrel.

“Soms contacteren sekswerkers de verhuurders rechtstreeks en betalen dan cash. Dat maakt de activiteit nog anoniemer, en de vraag is dan ook of alle regels wel worden gerespecteerd”, aldus Vermant. “Daarom probeert de Antwerpse politie ook multidisciplinair tewerk te gaan en gaat ze in samenwerking met andere diensten na of het verblijf stedenbouwkundig en fiscaal in orde is.”

© RR

Sensibilisering

De verschuiving van sekswerk naar toeristische verblijven is ook de Antwerpse politie niet ontgaan. Die doet doelgerichte controles op basis van gescreende seksadvertenties. “Vorig jaar hebben we nog twee ruimtes in Antwerpen gesloten omdat er dames aan het werk waren die geen identiteitskaart konden voorleggen”, vervolgt Vermant. “In zulke gevallen is er mogelijk sprake van uitbuiting of dwang. Daarbij gaat de politie ook na welke rol de verhuurder speelt. Indien nodig kunnen we een gastenverblijf ook bestuurlijk laten sluiten.”

In veel gevallen zijn de verhuurders echter niet op de hoogte dat hun gastenverblijf wordt gebruikt voor sekswerk. “Daarom doet de Antwerpse politie aan sensibilisering bij hotels en toeristische logies”, verduidelijkt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Iedere uitbater of verhuurder moet elke gast registreren. Er is ook een speciale folder ontwikkeld met tal van tips en tricks voor verhuurders van bijvoorbeeld kamers.”

Toerisme Vlaanderen

Bij Toerisme Vlaanderen, dat de vergunningen uitreikt voor gastenkamers, is nog geen sprake van een concrete informatiecampagne. “De focus van het logiesdecreet ligt op de veiligheid en kwaliteit van het logies en hoe het wordt gepromoot. De problematiek rond sekswerk gaat eerder over het gebruik van het verblijf”, klinkt het daar. “Daar hebben we met het logiesdecreet veel minder vat op. Checklists of tips om dergelijke klanten te herkennen hebben we momenteel niet. We hebben daarover ook nog geen vraag gekregen van uitbaters.”

“Het aantal klachten of vragen dat Toerisme Vlaanderen hierover krijgt is sowieso heel beperkt. Wel zien we dat een platform zoals Airbnb hier zelf over communiceert met zijn hosts. Vanuit het logiesdecreet kan er alleen worden opgetreden als de uitbater zelf zijn logies per uur promoot of veroordeeld is geweest voor bepaalde feiten, zoals prostitutie of openbare schennis van de goede zeden.”