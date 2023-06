Vrouw (77) komt om het leven bij zware klap in Geel

De klap was zo hevig dat beide voertuigen een meter lager in het veld naast de berm terechtkwamen. Een ervan belandde op zijn dak. — © Hans Otten

In Geel is is vrijdagavond een vrouw van 77 jaar om het leven gekomen bij een zware botsing op het kruispunt van de Zeggendijk en Roerdompstraat. De bestuurster zou zonder stoppen de voorrangsweg overgestoken zijn.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag iets na 19.30u. Een automobiliste reed van de Zeggendijk rechtdoor en had mogelijk niet opgemerkt dat ze daarbij de Roerdompstraat kruiste. Ze negeerde in feite het stopbord en stak die voorrangsweg zonder stoppen over. Op het kruispunt botste ze met een auto die in de Roerdompstraat passeerde. De klap was bijzonder hevig, beide voertuigen kwamen een meter lager in het veld naast de berm terecht.

Voor de 77-jarige bestuurster kon geen hulp meer baten, ze was op slag dood. In het andere voertuig raakten twee inzittenden lichtgewond. Het parket van Antwerpen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het kruispunt bleef vrijdagavond verscheidene uren voor het verkeer afgesloten.

De vrouw die het leven liet zou op de Zeggendijk (hier in beeld) rechtdoor gereden zonder stoppen. — © Hans Otten

Te snel verkeer

De Roerdompstraat heeft geen al te beste reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Het gaat om een kaarsrechte weg van 5 kilometer lang met slechts twee bochten, die langs de velden, landbouwbedrijven en natuurgebied De Zegge loopt. Fietspaden zijn er niet, zodat de vele fietsers in deze landelijke omgeving mee op de baan moeten rijden. Vanwege de lange rechte lijn houden veel automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Ze laten zich niet afschrikken door die ene flitspaal die een beetje voorbij het kruispunt staat opgesteld. “Auto’s vlammen hier aan 90 kilometer per uur over de baan, en wel sneller ook”, zegt een buurtbewoner die vrijdagavond een kijkje kwam nemen.

Overdreven snelheid was vrijdag niet de oorzaak van het ongeval met dodelijke afloop, wel het feit dat een van de betrokken bestuurders geen voorrang had gegeven. Tot 2010 heerste in de Roerdompstraat en de zeven zijstraatjes nog een regime van voorrang van rechts. Maar omdat veel auto’s aan hoge snelheid over de lange baan reden, verleenden die geen voorrang aan weggebruikers die uit de zijstraten kwamen. Dat leidde geregeld tot botsingen, vooral op het drukste kruispunt: dat met de Zeggendijk, waar vrijdag het ongeval met dodelijke afloop gebeurde.

Het ongeval gebeurde op dit kruispunt. — © Hans Otten

Voorrangsregel

De stad Geel en politie besloten daarom in 2010 om vooral op dat kruispunt de voorrang van rechts op te heffen en stopborden op de Zeggendijk te zetten. Daar kwam wel kritiek op, omdat de bestuurders die nooit voorrang verleenden terwijl ze dat moesten doen, nu ‘gelijk’ kregen. “Je moet daar een keuze in maken”, zei de toenmalige politiecommissaris. “Het doel is het hoge aantal ongevallen terug te dringen. Eigenlijk is het voor de hand liggend dat de Roerdompstraat een voorrangsweg wordt, terwijl het verkeer in de zijstraten sowieso meer geneigd is om af te remmen aan het kruispunt. Dit is de beste keuze.”