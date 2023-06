De verschillende theorieën op een rijtje: waarom zaten zo veel spionnen samen op een bootje op het Lago Maggiore?

De dodelijke schipbreuk in het Lago Maggiore is nog altijd in mysterie gehuld. Waarom zaten zo veel geheim agenten samen op een toeristenboot op een Italiaans meer?

Een tragische gebeurtenis, veroorzaakt door een plots opgekomen windhoos, tijdens een verjaardagsfeestje van een groep vrienden. Meer leek er op het eerste gezicht niet aan de hand toen op 28 mei het nieuws bekendraakte dat er vier doden waren gevallen na het kapseizen van een toeristenboot op het Lago Maggiore.

Maar toen bleek dat de boot vol zat met spionnen en kwamen er plots heel wat vragen op. Waarom zaten zo veel geheim agenten, die allemaal banden hadden met de Italiaanse of de Israëlische inlichtingendiensten, samen op een zestien meter lange boot op een Italiaans meer? En waarom werden de overlevenden na de feiten zo snel mogelijk weggehaald en gerepatrieerd?

Hoewel het officiële politie-onderzoek zich alleen focust op de rol van de kapitein, wordt er in de Italiaanse media volop gespeculeerd over de ware reden achter de aanwezigheid van de spionnen. Zo wordt onder meer beweerd dat de groep elkaar om “werkredenen” had ontmoet en dat ze waren samengekomen om “informatie en documenten uit te wisselen”. Ze zouden iets langer dan gepland zijn samengebleven omdat de Israëli’s hun terugvlucht naar huis hadden gemist.

Een andere theorie, van de Italiaanse krant Corriere della sera, stelt dan weer dat de agenten naar het Lago Maggiore waren afgezakt om Russische oligarchen te bespioneren. Die zouden naar verluidt villa’s en hotels in de omgeving hebben gekocht om geld door te sluizen en de financiële sancties tegen Rusland die van kracht zijn sinds de oorlog in Oekraïne te omzeilen.

Tot slot is er ook nog een theorie die beweert dat de Israëlische agenten de contacten tussen de Iraanse en de Italiaanse bedrijven in de industriezone van Lombardije in de gaten hielden.

“Buitenaardse wezens”

Belangrijk is wel om te benadrukken dat het om speculaties gaat. “Ik weet niet waar al die reconstructies vandaan komen, maar ze lijken allemaal een beetje geforceerd”, zo reageert een politiebron op anonieme basis. “Iedereen kan schrijven wat ze willen, ze kunnen zelfs zeggen dat de boot het doelwit was van buitenaardse wezens. Maar de feiten zijn dat er een ongeluk gebeurd is, veroorzaakt door een plots weerfenomeen. Ik zie geen groot mysterie, behalve dan het feit dat de groep een toeristenboot huurde op wat aanvankelijk een mooie dag was voor een tochtje op het meer. Misschien voor een verjaardag, niet echt een typische 007-aangelegenheid dus.”