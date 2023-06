Verwarde man steekt twee vrouwen dood in winkelcentrum in Hongkong

Een verwarde man heeft vrijdag in een winkelcentrum in Hongkong twee vrouwen met een mes neergestoken. De 39-jarige is opgepakt, zo meldt de politie. Beide vrouwen hebben de aanval niet overleefd.

De dader heeft een voorgeschiedenis van mentale problemen. Hij zou schizofreen zijn en een behandeling volgen, aldus de krant South China morning post.

De aanval gebeurde vrijdagnamiddag in het winkelcentrum Plaza Hollywood in de wijk Diamond Hill, in het oosten van het schiereiland Kowloon. De man had een mes van 30 centimeter lang gekocht en vijftien minuten later willekeurig een vrouw van 22 jaar aangevallen. Hij stak haar meermaals. Haar 26-jarige vriendin probeerde de aanvaller af te weren, waarop hij haar ook aanviel. Beide vrouwen zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden.