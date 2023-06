Verenigde Staten waarschuwen voor “verwoestende” oorlog rond Taiwan

Een conflict in de Straat van Taiwan zou “verwoestend” zijn, zo heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gewaarschuwd. Hij bekritiseerde China ook, omdat Peking niet in dialoog wil gaan.

De hele wereld heeft volgens Austin belang bij vrede en stabiliteit in de zeestraat. “De veiligheid van commerciële scheepvaartroutes en globale leveringsketens hangt daarvan af”, zei hij, op een veiligheidsconferentie. “Ook de vrijheid van scheepvaart wereldwijd. Vergis je niet, een conflict in de Straat van Taiwan zou verwoestend zijn.”

De Verenigde Staten zijn volgens Austin “vastberaden” om vrede en veiligheid in de regio in stand te houden.

Eerder had Austin gevraagd naar een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Li Shangfu, in de marge van de conferentie. Peking weigerde echter.

De Chinese defensieminister had eerder gezegd dat China zich het recht voorbehoudt om Taiwan in het Chinese grondgebied op te nemen, via vreedzame “hereniging”. China beschouwt Taiwan, onafhankelijk sinds 1949, als Chinees grondgebied.

De Chinese minister zal naar verwachting op zondag het nieuwe veiligheidsbeleid van zijn land voorstellen.

De conferentie op niveau van defensieministers in Singapore, de Shangri-La-dialoog, is het belangrijkste veiligheidsforum in de regio. Veertig landen stuurden vertegenwoordigers.