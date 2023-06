President Zelenski: “Oekraïne is klaar om tegenoffensief te lanceren”

Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de door Rusland bezette gebieden te heroveren. Dat heeft president Volodimir Zelenski gezegd in een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street journal.

“We zijn ervan overtuigd dat we zullen slagen”, zo verklaarde Zelenski strijdvaardig tijdens een interview dat werd afgenomen in de Oekraïense havenstad Odessa. Al temperde de president ook wel meteen de verwachtingen. “Ik weet niet hoe lang het zal duren en om eerlijk te zijn: het kan alle kanten op en de kost zal hoog zijn. Maar we gaan ervoor en we zijn er klaar voor.”

Eerder had Zelenski nog verklaard dat het tegenoffensief op zich liet wachten omdat Oekraïne eerst nog meer westerse pantservoertuigen nodig had. Die lijken er nu te zijn, al had de president op nog meer steun gehoopt. “We zouden natuurlijk graag nog andere bepaalde zaken hebben, maar we kunnen ook geen maanden meer wachten. We moeten ervoor gaan."

“Geen schilderij”

Volgens Zelenski zijn de Oekraïense troepen “sterker en gemotiveerder” dan hun Russische tegenstanders, al moest hij wel toegeven dat de Russen een overwicht in de lucht hebben. “Een gebrek aan bescherming tegen hun luchtmacht zal helaas betekenen dat een groot aantal soldaten zal sterven tijdens het tegenoffensief. We hebben dringend meer (door de VS gemaakte, red.) Patriot-raketafweersystemen nodig om onze troepen en onze burgers te beschermen.”

De 45-jarige president verklaarde in het interview ook nog dat hij vreesde dat er na de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar “een minder ondersteunende regering aan de macht zou komen” en hij drong er bij China op aan om Rusland in bedwang te proberen houden. “Ik zou niet willen dat zo’n machtig land toekijkt en mensen ziet sterven. Als je groot bent, moet je ingrijpen. Dat is wat grootheid betekent. Dit is geen schilderij of museum. Dit is een echte, bloedige oorlog.”

“Dat beest zal niet stoppen”

Zelenski hamerde ook nog eens op de Oekraïense aanvraag om lid te worden van de Navo. “Sommigen zijn niet bereid om ons toe te laten uit angst voor Rusland, maar de druk op de alliantie neemt toe om concrete veiligheidsgaranties en een weg naar lidmaatschap te bieden. Ik verwacht niet dat dat gebeurt terwijl de gevechten nog aan de gang zijn, maar ik zou toch garanties willen dat we na de oorlog worden toegelaten.”

Als zou blijken dat Oekraïne niet in staat is om Rusland te weerstaan, zo besloot Zelenski, “zal dat dier, dat beest niet meer stoppen”. “Het zal een voorliefde voor verovering ontwikkelen en almaar verder proberen te gaan.”