Peru verplaatst Nederlandse moordenaar Joran van der Sloot voor uitlevering aan VS

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, is zaterdag verplaatst naar een andere gevangenis in Peru, meldt CNN. De verplaatsing heeft te maken met zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.

Volgens CNN is Van der Sloot onder strikte veiligheidsmaatregelen uit de zwaar beveiligde gevangenis in het zuiden gehaald en overgebracht naar een plek in de Peruaanse hoofdstad Lima. Zijn advocaat zei deze week dat Van der Sloot de uitlevering niet aanvecht en dat hij naar Amerika wil gaan. Afgelopen week zou Van der Sloot ook betrokken zijn geweest bij een vechtpartij waardoor hij moest worden behandeld op de medische afdeling van de gevangenis.

Van der Sloot wordt in de VS vervolgd voor het afpersen van de familie van Holloway. Hij was de laatste die gezien werd met de Amerikaanse voordat ze verdween tijdens een schoolreisje op Aruba. Volgens het Amerikaanse OM heeft hij in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar in contanten van de familie van Holloway aangenomen. In ruil zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Holloway is nooit gevonden en er zijn geen aanklachten ingediend tegen Van der Sloot in de zaak. Een rechter verklaarde Holloway later dood.

Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij moet na het proces in de VS terug naar Peru voor de rest van zijn straf.