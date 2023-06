Man schiet 21 keer met kalasjnikov in de lucht in café in Charleroi

Afgelopen nacht heeft een man 21 keer in de lucht geschoten in een café in Charleroi. De dader kon nog niet worden gevat. De federale politie is een onderzoek geopend, zo meldt het parket van Charleroi.

De feiten vonden plaatsen rond 2.45 uur in café Harpers op de Boulevard Tirou in Charleroi. De dader stapte uit een voertuig dat geparkeerd was voor de bar en loste vervolgens een salvo in de lucht. “Hij schoot enkel in de lucht. Er ontstond daardoor paniek in het etablissement. De man stapte vervolgens opnieuw in de auto en vluchtte weg”, zegt het parket. Er vielen geen gewonden.

De lokale politie kwam ter plaatse en stelde een veiligheidszone in. Er werden 21 kogelhulzen gevonden. “De dader gebruikte een kalasjnikov”, zegt het parket.

De federale politie nam het onderzoek over. Het gerechtelijk lab moest zaterdagvoormiddag ter plaatse komen. “Mogelijk kunnen de verdachte en het voertuig geïdentificeerd worden op basis van de vele bewakingscamera’s van de stad ter plaatse”, aldus het parket.