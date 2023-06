Spelers komen toe aan stadion Genk: “Eerst ontbijten, dan trainen”

De dag wordt ingezet met een gezamenlijk ontbijt om daarna op het oefenveld achter gesloten deuren te trainen. De reden ook waarom geen supporters in het stadion zijn. Die lieten eerder al blijken dat ze als twaalfde man achter hun ploeg staan. De spelers zelf zijn er van overtuigd dat Genk de wedstrijd tegen Antwerp zal winnen. Dat was toch doorgaans het antwoord dat we kregen van de spelers voor ze aan de ontbijttafel zaten. De honger naar winst is er. Als Club Brugge het tegen Union niet laat liggen maakt Racing Genk nog kans op de titel. En ook daarvan zijn de spelers zich ten volle van bewust. Op het plein voor het stadion is inmiddels ook al een podium opgetrokken. Nu nog hopen dat het ook gebruikt kan worden.

Tolu Arokodare — © Patrick Smets

Mike Trésor en Mujaid Sadick — © Patrick Smets