Speelt Romelu Lukaku binnenkort voor… Juventus? “Chelsea denkt aan ruildeal tussen Vlahovic en Lukaku”

Waar ligt de toekomst van Dusan Vlahovic? Dat is de vraag van 1 miljoen in de voetbalwereld, al ligt het daadwerkelijke prijskaartje wel een pak hoger. Juventus wil namelijk 80 miljoen euro cashen voor de Servische goalgetter. Ploegen als Bayern München, Atlético Madrid, PSG en Chelsea staan paraat om hun slag thuis te halen. En vooral die laatste heeft een opvallend idee klaar.

De 23-jarige Vlahovic is grof wild op de transfermarkt. In anderhalf seizoen bij Juventus kwam hij in 63 optredens over alle competities heen tot 23 goals en zes assists. Veel toppers lonken dan ook naar zijn diensten, Bayern lijkt bereid om de gevraagde transfersom van (minstens) 80 miljoen euro op tafel te leggen, PSG wacht nog af. Andere gegadigden Atlético en Chelsea hopen Juventus te overtuigen met een ruildeal. Dat weet La Gazzetta dello Sport.

De Madrilenen zouden Alvaro Morata in ruil willen geven, geen onbekende in Turijn want hij was er eerder al actief. De Londenaren zouden dan weer een opmerkelijke naam voor ogen hebben: Romelu Lukaku. Opvallend, omdat nieuwbakken Chelsea-trainer Mauricio Pochettino eerder leek aan te geven om met Lukaku het nieuwe Premier League-seizoen te willen aanvatten. De uitleenbeurt bij Inter zou geen vervolg krijgen.

Daarnaast onderhouden de Rode Duivel en een deel van de Juventus-aanhang geen al te beste relatie. In de Italiaanse beker werd onze landgenoot een aantal weken terug nog racistisch bejegend. Een overgang lijkt om die redenen haast onwaarschijnlijk.