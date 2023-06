Meyrem Almaci en Imade Annouri krijgen vertrouwen van Groen-leden en zijn opnieuw verkiesbaar

Voormalig voorzitster Meyrem Almaci en Imade Annouri mogen zijn bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat stellen voor Groen. Dat werd beslist op een congres van de partij in Lier.

Groen-verkozenen mogen volgens de partijstatuten slechts twee legislaturen op rij een mandaat bekleden, voor ze plaats moeten maken voor iemand anders. Ze mogen de partijleden in hun provincie echter wel vragen om een uitzondering. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman, die weliswaar al had aangekondigd om zich bij de verkiezingen van 2024 op het lokale niveau in Oudenaarde te focussen, kreeg die toestemming eerder deze week niet van de Oost-Vlaamse leden. Almaci en Annouri mogen van de Antwerpse leden dus wel weer een nationale rol opnemen.

Beiden toonden ze zich strijdvaardig om het komende jaar aan de slag te gaan. “Groen heeft alles in huis om een antwoord te bieden op de grote vraagstukken van vandaag: de sociale strijd, de klimaatstrijd, het aanpakken van ongelijkheid”, aldus Almaci. “Dat ik vandaag het vertrouwen krijg om die strijd met de hele ploeg te blijven voeren, geeft energie.”

“Groen is nodig, meer dan ooit”, zo verklaarde Annouri. “Extremen rukken op, mensenrechten dreigen op de helling te komen. Dat de leden mij vandaag de kans geven om mij opnieuw kandidaat te stellen, geeft energie om die strijd onverminderd voort te zetten voor iedereen die vandaag uit de boot valt of dreigt te vallen.”

Covoorzitter Nadia Naji toont zich tevreden: “Meyrem en Imade zijn twee absolute toppers, niet alleen in Antwerpen maar ook in de partij. Ik ben blij dat ze zich vol overgave smijten met volle steun van de leden.”