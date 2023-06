Union-doelman Anthony Moris droomt van eerste titel: “Ik zei Felice Mazzu deze zomer dat ik voor een team zou kiezen dat kampioen wordt”

Als Union nog steeds gelooft in de titel, dan is dat grotendeels te danken aan zijn spectaculaire redding in de laatste minuut vorige week. Anthony Moris heeft dit jaar misschien meer tegendoelpunten geïncasseerd, maar hij blijft een van de steunpilaren van dit team. Hij droomt van de titel als afsluiting van een lang seizoen met 61 wedstrijden. Hij heeft in Europa de op twee na meeste speelminuten verzameld, straf. Op zijn 33ste zou de titel de kroon op het werk zijn.

Anthony, vertel ons nog eens over die save in het slot tegen Antwerp vorige week.

“Ik heb erover nagedacht om Eleven om royalty’s te vragen, want dankzij hem is er nog steeds enige spanning over de titel. (grijnst) Nee, serieus, dat is waarom ik hier ben: om het team te helpen. Het was belangrijk om het op dat moment te doen, maar net zo belangrijk als het doelpunt van Cameron Puertas of de mentaliteit van het team.”

Hebben we het mis of deed het toch echt deugd, aangezien je dit seizoen minder hebt kunnen schitteren?

“Ja, ik heb statistisch gezien geen makkelijk jaar gehad. Daar zijn verschillende redenen voor, waarvan sommige meer persoonlijk zijn voor mij (hij was erg close met voormalig keeperstrainer Laurent Deraedt, die naar Anderlecht is vertrokken, red). Ik vond het geweldig om op dat moment iets terug te doen voor het team. Ze verwachten dat ik zo’n belangrijke redding maak. We zullen zondag zien of het de redding was die de titel in de wacht sleepte... en misschien komt er nog een tegen Brugge.”

© BELGA

Had je het gevoel minder sterk te zijn dit seizoen?

“Er was een zekere mate van pech mee gemoeid: het was soms net binnenkant paal in plaats van buitenkant paal bijvoorbeeld waardoor de bal toch binnen ging. We hebben ook veel wedstrijden gespeeld, waardoor we minder gelegenheid hadden om ons tactisch voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Fysiek ook, als je een wedstrijd op 90% speelt, ben je niet op 110%, dus kun je de beslissende redding niet maken.”

Weet je precies hoeveel wedstrijden je dit seizoen hebt gespeeld?

“Dit wordt de 56ste... het nationale team niet meegerekend. Dat is veel, maar gelukkig is mijn vrouw Magali erg begripvol. Ik ben dichter bij het einde van mijn carrière dan bij het begin, dus ik moet er alles aan doen om er het beste van te maken. Ze weet dat rust en hersteltijd belangrijk zijn. Ik heb mezelf bijvoorbeeld het hele seizoen verboden om uit eten te gaan. Ze begreep dat en legde het zichzelf ook op.”

Je was al kampioen met Standard in 2009...

“Ik heb toen geen minuut gespeeld, het is niet te vergelijken met een heel seizoen spelen. Voor mij wordt het verhaal pas mooi als er zondag een titel is. Het is iets dat ontbrak op mijn palmares en het is altijd een jeugddroom geweest. Dat is zo gebleven toen ik geblesseerd was. Als ik kampioen word, zal dat het mooiste moment uit mijn carrière zijn.

Dus je keuze om afgelopen zomer door te gaan bij Union was de juiste.

“Toen ik Felice Mazzù tegen het lijf liep op de bruiloft van Guillaume François, een paar dagen nadat hij was vertrokken, zei ik tegen hem: ‘Kijk uit, ik kan je verzekeren dat het team waar ik volgend seizoen voor zal spelen kampioen wordt’. Ik had toen ook contact met een andere club. Maar ik koos ervoor om bij Union te blijven. Ik heb er nooit echt over nagedacht om weg te gaan, vooral omdat mijn vrouw en kinderen privé tevreden zijn en dat is onbetaalbaar. En ik heb geen fout gemaakt...”