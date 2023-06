Man in levensgevaar na uitslaande brand in Antwerpse Carnotstraat, ook twee kinderen naar ziekenhuis

In de Carnotstraat in Antwerpen heeft vrijdagavond een uitslaande brand gewoed in een appartement. Een man verkeert in levensgevaar, in totaal werden zeven personen – onder wie twee kinderen – naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 22.45 uit in een appartement op de bovenste verdieping van een gebouw in de Carnotstraat, aan het Centraal Station. Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. De politie sloot de straat gedeeltelijk af tijdens de interventie om de hulpdiensten alle ruimte te geven.

Brandweer Zone Antwerpen kreeg het vuur snel onder controle. “De rook had zich ook verspreid in de rest van het gebouw”, zegt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen aan. “Na het blussen bleef de brandweer nog geruime tijd ter plaatse voor nacontrole en ventilatie van het bewuste pand. Er werden ook CO-metingen uitgevoerd.”

Twee volwassenen en twee kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. “Een man verkeert in levensgevaar”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Drie andere bewoners van het gebouw hadden eveneens te veel rook ingeademd en gingen ter controle naar het ziekenhuis. Het getroffen appartement is onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is onduidelijk.