‘Prinses Lara’ (3) verliest strijd tegen leukemie: “Ze heeft gevochten als een leeuw”

Ballonnenmeisje Lara Demeulemeester (3) is donderdagavond thuis in het Oost-Vlaamse Nokere ingeslapen in de armen van haar mama en papa. Het meisje verloor na ruim een jaar de strijd tegen leukemie. “Ze heeft gevochten als een leeuw, maar krijgt nu de rust die ze verdient”, zegt haar mama Nele.

Tot op het laatste moment hoopten Pieter en Nele, de ouders van Lara, op een mirakel. En bij uitbreiding heel Vlaanderen, want sinds Lara in maart vorig jaar de diagnose kreeg van de moeilijk te behandelen leukemievariant AML liet Lara’s verhaal niemand onberoerd. Haar mama hield een dagboek bij op Instagram waarin ze alles neerschreef. Ruim zesentwintigduizend volgers lazen mee en hoopten samen op genezing.

In remissie

Even leek die er ook te komen. Eind vorig jaar kwam er op 9 november immers hoopvol nieuws: Lara’s bloedwaarden zagen er goed uit en daarmee was ze officieel ‘in remissie’. Om van een echte genezing te spreken was het nog te vroeg, maar het gezin kon weer voorzichtig dromen van momenten met zijn vijven, zonder ziekenhuisopnames. Het was het beste eindejaar waar Pieter en Nele van hadden kunnen dromen.

Veel tijd samen kreeg het gezin echter niet. Een maand later kwam het harde verdict van de oncoloog: Lara was hervallen. De kerstdagen brachten ze noodgedwongen door in het ziekenhuis. Er volgde nog meer slecht nieuws: de leukemie was voor de helft terug en de nieuwe chemobehandelingen sloegen niet aan. De dokters stelden Pieter en Nele voor een verscheurende keuze: thuis palliatieve medicatie opstarten of een heel zware chemokuur, gevolgd door een beenmergtransplantatie. Kans op genezing: slechts 10 tot 15 procent. De ouders kozen voor het laatste. “We willen nooit moeten denken: Hadden we maar...”, zei de mama.

De leukemiecellen bleken finaal te sterk, waardoor Lara geen kans maakte. De laatste dagen deelde Nele steeds vaker foto’s van haar meisje opgekruld in de zetel. De anders zo vrolijke meid die bleef glimlachen, spelen en knutselen ondanks de ziekte was weg. Het is een longontsteking die Lara uiteindelijk fataal werd. Haar tere lijfje had geen weerstand meer doordat haar witte bloedcellen overwoekerd werden door leukemiecellen. Er kwam een ziekenhuisbed thuis en er werd morfine opgestart zodat ze geen pijn moest lijden. Prinses Lara overleed donderdagavond in de armen van haar ouders, thuis omringd door haar broer Lars (6) en zus Liv (4). Mama Nele :“Om 21.45 uur heeft Lara haar grote strijd opgegeven en is ze overleden in onze armen. Ze heeft gevochten als een leeuw, maar krijgt nu de rust die ze verdient.”

Een dag voor haar overlijden heeft Lara nog bezoek gekregen van popster Camille. Op de Instagrampagina deelde de organisatie Make-a-wish een foto van het Camille met Lara op de schoot van haar vader, haar mama, broer en zus. “Hoewel Lara op het moment van het bezoek al heel ziek was, zijn we zeker dat haar hart een sprongetje heeft gemaakt”, staat bij de foto.

De Ronde van Vlaanderen kleurde speciaal voor Lara roze. — © VRT / SPORZA

Ronde van Lara

Vlaanderen leerde ‘prinses Lara’ kennen als het ‘ballonnenmeisje’ voor wie de Ronde van Vlaanderen roze kleurde. De nichtjes en de meter van Lara lanceerden in april vorig jaar een oproep om met roze ballonnen langs het parcours van Vlaanderens mooiste te staan. De kleur roze was niet toevallig gekozen: de combinatie van rood, kleur van de liefde en wit als kleur van de hoop. Het werd een knalroze ronde, twee keer zelfs, want ook tijdens de afgelopen editie die op 2 april plaatsvond, stond menig supporter langs het parcours te wapperen. En zo zal de Ronde altijd een beetje “de Ronde van Lara” blijven.

