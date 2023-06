Drie soldaten komen om aan Israëlisch-Egyptische grens, ook aanvaller gedood

De vermoedelijke dader was volgens het leger een Egyptische politieagent. De aanvaller werd doodgeschoten bij een vuurgevecht. Het is niet bekend hoe hij de streng bewaakte grens kon oversteken.

Een mannelijke en vrouwelijke soldaat hielden de wacht aan de grens. Zij zijn vermoedelijk in de ochtend doodgeschoten. Het leger had dat pas gemerkt toen ze zich niet hadden gemeld met de radio. Dan zijn hun lichamen gevonden. Het leger zocht daarop naar mogelijke daders, waarbij het tot een vuurgevecht kwam met de vermoedelijke dader. Die was met een kalasjnikov bewapend. Bij het vuurgevecht is nog een derde soldaat omgekomen.

Volgens de Israëlische legerwoordvoerder Richard Hecht had het leger in de nacht een grote drugssmokkel aan de grens met Egypte kunnen verijdelen. Het is nog niet duidelijk of dat direct verband houdt met het geweld van zaterdag.

Hecht zegt dat Israël nauw samenwerkt met de Egyptische autoriteiten om het incident uit te klaren.

Israël en Egypte ondertekenden in 1979 een vredesverdrag. Niettemin waren er in het verleden meerdere dodelijke aanslagen door militante groeperingen aan de grens tussen beide landen.