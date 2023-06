Negentien activisten opgepakt in aanloop naar paardenrace nabij Londen

De arrestaties vonden plaats nadat de dierenrechtenorganisatie Animal Rising had opgeroepen om de race te verstoren, ondanks een gerechtelijk verbod om de renbaan in Surrey te betreden of de race te verstoren. Er werden zaterdagochtend elf mensen opgepakt, en in de loop van de voormiddag nog eens acht. Volgens Animal Rising “misbruikt” de politie haar macht.

Activisten van de groep hadden in april al de Grand National verstoord. Die race moest met een tiental minuten worden uitgesteld, nadat betogers de renbaan hadden betreden en door de politie verwijderd moesten worden. Er werden toen 118 mensen opgepakt.