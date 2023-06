Banken hebben wel ruimte om spaarrente te verhogen, zegt Vandenbroucke: “Berekening Nationale Bank is volstrekt onjuist”

De banken hebben wel degelijk ruimte om de spaarrente te verhogen. Dat heeft vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd op Radio 1, en hij gaat daarmee in tegen het advies dat de Nationale Bank vrijdag nog gaf.

De Nationale Bank van België (NBB) had de regering vrijdag een negatief advies gegeven in verband met de wetsvoorstellen om de rente op het spaarboekje bij wet te verhogen. Een abrupte stijging zou de banken zware verliezen laten lijden, staat in dat advies te lezen.

Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte zaterdagochtend op Radio 1 duidelijk niet al te veel waarde te hechten aan dat advies. De berekeningen kloppen namelijk niet, zo zei hij. “Het voorstel van Vooruit zou volgens het advies van de Nationale Bank 4,5 miljard euro op jaarbasis kosten. Dat is volstrekt onjuist”, aldus de vicepremier, in de federale regering bevoegd voor Gezondheidszorg. “Als de Nationale Bank er zo naast zit: wat betekent dat voor de rest van het advies? Ons voorstel gaat niet van tafel.”

In dat voorstel van Vooruit zou de rente op de spaarboekjes gekoppeld worden aan die van de Europese Centrale Bank (ECB). Als het advies van de NBB wel correct zou zijn, zei Vandenbroucke nog, zou dat eigenlijk betekenen “dat de banken financieel instabiel zijn als de ECB de geldkraan niet opengezet zou hebben”. “Dan heeft de Nationale Bank eigenlijk haar werk niet gedaan. Die stabiliteit zou net meer in gevaar zijn als de rente niet gekoppeld wordt.”