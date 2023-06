Grote brand in Duits bos vol oude munitie

Door de sterke wind is de situatie in het bos bij Jüterbog - op zestig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Berlijn - verslechterd, meldden functionarissen. “De brand neemt toe in omvang”, zei Rico Walentin van de brandweer. Volgens lokale autoriteiten staat zowat 35 hectare in brand.

Door het gevaar op ontploffende oude munitie kunnen brandweerlui niet op het terrein met de munitie komen. Twee blusvliegtuigen dropten regelmatig water op het vuur, maar zijn niet langer ingezet omdat het gewenste effect uitbleef. Tien brandweervoertuigen zijn nu ingezet.