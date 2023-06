Real Madrid neemt afscheid van Marco Asensio, Carlo Ancelotti blijft

Asensio speelt al sinds hij 20 jaar oud is voor Real Madrid. De flankaanvaller kwam in 2015 over van RCD Mallorca. In zijn periode in de Spaanse hoofdstad werd hij onder meer drie keer kampioen van Spanje en won hij drie keer de Champions League. Dit seizoen was hij in 30 competitieoptredens goed voor negen goals en zes assists. De Spanjaard wordt hevig gelinkt aan de Franse topclub Paris Saint-Germain.

“Real Madrid wil graag haar dankbaarheid en genegenheid uitspreken voor Marco Asensio, een speler die zeven seizoenen lang ons wapen en ons shirt heeft verdedigd. Hij is erin geslaagd om de geschiedenis van onze club in te gaan als onderdeel van een team dat deel heeft uitgemaakt van een van onze meest succesvolle tijdperken. Real Madrid is en blijft zijn thuis en we wensen hem en zijn familie veel succes in deze nieuwe fase”, laat de Koninklijke weten in een officieel statement.

Ancelotti blijft wel aan als trainer

Carlo Ancelotti onthulde op de persconferentie voor de laatste competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao dat hij ook volgend seizoen trainer van Real Madrid zal zijn. “De wittebroodsweken duren voort. We zijn blij om door te gaan en ik zal proberen om het volgend seizoen beter te doen.”

Ancelotti liet ook weten dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat sterspeler Benzema ook volgend seizoen voor de Madrileense club speelt. “We hebben geen twijfels”, zei de Italiaanse coach. De Franse spits heeft een contract tot 2024.