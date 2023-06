Brugge op twee in lijst met ‘meest door toeristen overspoelde steden’

Fervente ‘citytrippers’ weten het maar al te goed: sommige toeristische steden kun je tijdens het hoogseizoen beter mijden omdat het er zwart ziet van de toeristen. Dat bracht het Britse Holidu op een idee: het boekingsportaal voor vakantieverhuur vergeleek de cijfers van het aantal toeristen in 2019 (het laatste ‘normale’ jaar voor corona) met het aantal inwoners van elke stad en stelde zo een rangschikking op van “overvolle plekken die je in de zomer maar beter kunt vermijden”.

Met 36 toeristen per inwoner prijkt het Kroatische Dubrovnik afgescheiden op één. Dan volgt het trio Venetië, Brugge en Rhodos, met 21 toeristen per inwoner. Holidu heeft niets dan lof voor het Venetië van het Noorden en noemt Brugge zelfs “een middeleeuws architectonisch wonder”: “”Toeristen komen massaal om te genieten van de verbluffende architectuur en pittoreske grachten. Het heeft ook de status van Unesco-werelderfgoed, dus het is een stad die je echt moet bezoeken.” Maar het platform adviseert wel om in het laagseizoen te gaan, meer bepaald begin mei of september, omdat je dan “niet in lange rijen hoeft aan te schuiven” en het die maanden ”niet te warm” is. Reykjavik, Firenze, Heraklion, Amsterdam, Dublin en Tallinn vervolledigen de top-10.