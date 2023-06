Texas verbiedt artsen om minderjarige transgenders medische hulp te bieden

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden wet, waarin bepaald wordt dat minderjarige transgenders geen recht meer hebben op ‘genderbevestigende zorg’. Daaronder valt een operatie om van geslacht te veranderen, maar ook medicatie waarmee de puberteit afgeremd wordt of hormoontherapie. Tegen het voorstel was de voorbije maanden heel wat protest ontstaan in de VS. Eerder vloerde Florida een soortgelijke wet in.

Het idee achter de wet is dat minderjarigen nog niet in staat zouden zijn om te beslissen of zij al dan niet tevreden zijn met hun genderidentiteit. Want, zo zeggen de aanhangers ervan, de ingrijpende behandeling richt “onomkeerbare schade” aan die ze als volwassene dus niet ongedaan kunnen maken.

Op 17 mei keurde Ron DeSantis, gouverneur van Florida, een soortgelijke wet in zijn staat ook al goed. Nu volgt Texas, een staat die naar schatting zo’n 30.000 transgenders tussen 13 en 17 jaar telt. De nieuwe wet gaat in op 1 september. Vanaf dan zullen artsen bij minderjarige jongeren geen medische hulp meer mogen bieden om van geslacht te veranderen, zoals een operatie of hormoontherapie. Een uitzondering geldt wel voor jongeren bij wie de transitie al ingezet is. Artsen die een soortgelijke ingreep toch uitvoeren, zullen vervolgd worden en dreigen hun licentie te verliezen.

De voorbije weken was heel wat protest ontstaan tegen die wet. De Democraten hekelen dat de fundamentele rechten worden beperkt. En de organisatie American Civil Liberties Union of Texas kondigde aan de nieuwe wet voor de rechter aan te vechten.

In een tiental Amerikaanse staten met een Republikeinse gouverneur zijn er intussen beperkingen aangekondigd voor transgender minderjarigen. De Democratische president Joe Biden zei in maart dat die “aanvallen” op de rechten van trans personen “niet-Amerikaans zijn en moeten stoppen”.