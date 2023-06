Vandenbroucke trekt van leer tegen Nationale Bank over rente op spaarboekjes: “Hun advies is onjuist”

“Het voorstel van Vooruit zou volgens het advies van de Nationale Bank 4,5 miljard euro kosten op jaarbasis. Dat is volstrekt onjuist. Als de Nationale Bank er zo naast zit: wat betekent dat dan voor de rest van het advies? Ons voorstel gaat niet van tafel.”

Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte kipkap van het advies van de Nationale Bank over het optrekken van de rente op de spaarboekjes in Het Ontbijtgesprek van VRT. De Europese Centrale Bank de rente gevoelig heeft opgedreven tot boven de 3,5 procent in de strijd tegen inflatie, talmen de Belgische banken om de rente op de spaarboekjes te laten volgen. Een particulier kan in het beste geval 0,6 procent geraken. Bij de meeste grootbanken ligt dat nog een pak lager.

Het is voor vele politici een doorn in het oog. Want zo krikken de banken hun winsten gevoelig op op de kap van de burger. Ze krijgen zelf meer rente voor het geld dat ze bij de ECB parkeren én ze halen meer winst uit de duurdere leningen. Een situatie die een econoom als Paul De Grauwe (London School of Economics) al langer aan de kaak stelt.

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Dus trekt onder andere Vooruit aan de kar om de banken te dwingen hun rentes te koppelen aan die van de ECB. De federale regering vroeg aan de Nationale Bank om dat allemaal na te rekenen. En hoewel de Nationale Bank ruimte zag voor hogere rentes, wil ze dat liever geleidelijk laten doen. Een verplichte rentestijging wijzen ze af. “Een verplichte verhoging kan een grote impact hebben op de financiële stabiliteit”, waarschuwt ze.

“Volstrekt onjuist”, volgens Vandenbroucke. “Dat betekent eigenlijk dat de banken financieel instabiel zijn, als de ECB haar geldkraan niet had opengezet. Dan heeft de Nationale Bank eigenlijk haar werk niet gedaan.” Hij is wel akkoord dat de ene bank de andere niet is. Maar dat kan verholpen worden door de rentestijging enkel te verplichten voor een bepaalde schijf. “De eerste 25.000, 50.000 of 75.000 euro”, oppert Vandenbroucke.

Beetje onkies

De uitval doet in regeringskringen de wenkbrauwen fronsen. Er is nog maar net een hevige discussie geweest rond CD&V-voorzitter Sammy Mahdi die de rechterlijke macht de levieten las. En nu opent Vandenbroucke het vuur op de Nationale Bank, toch ook een autonoom orgaan. “Een beetje onkies”, zegt een regeringsbron. “Je eigen feiten kiezen en een instituut als de Bank zo wegzetten.”

Het is niet de bedoeling om de zaak verder te laten escaleren. Maandag moet de Nationale Bank nog eens langskomen om de financiële experten van de regering uit te leggen wat er precies in hun rapport staat en hoe ze daartoe gekomen zijn.

Maar of dat voldoende zal zijn om de discussie te beslechten valt te betwijfelen.

LEES OOK. “Schandalig” groot verschil tussen rente op spaarboekje en woonlening: hoe komt dat en wat kan je als klant eraan doen?