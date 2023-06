Straffe stunt in Antwerpen: bakkers maken met maar liefst 19.000 eclairs schilderij van James Ensor na — © ATV

In Antwerpen hebben zes bakkers een eetbaar kunstwerk gemaakt. Met maar liefst 19.000 eclairs puzzelden ze het schilderij De Intrige van James Ensor in elkaar. Met de stunt willen de bakkers tonen wat ze in hun mars hebben en extra aandacht vestigen op hun stiel. Onder de naam Proef Ensor krijgen voorbijgangers nu ook de kans om de eclairs te kopen. Het ingezamelde geld gaat naar Kick Cancer, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.