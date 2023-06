Drie Europese gevangenen uit Iran zijn via België weer in thuisland aangekomen

De drie Europese gevangenen uit Iran - twee Oostenrijkers en een Deen - die zaterdagochtend waren geland op de militaire luchthaven in Melsbroek, zijn intussen weer aangekomen in hun thuisland.

De Deen Thomas Kjems kwam in de Deense hoofdstad Kopenhagen aan omstreeks 11 uur. Hij verklaarde tegenover journalisten dat hij goed was behandeld in Iran. Hij was in november 2022 opgepakt “in de marge van betogingen voor vrouwenrechten”.

De twee andere vrijgelaten gevangenen, met de Oostenrijks-Iraanse nationaliteit, kwamen omstreeks 11.30 uur aan op de luchthaven van Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Ze werden er opgewacht door familieleden en de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg, aldus een woordvoerster van de luchthaven. Het gaat om zakenman Kamran Ghaderi, die in januari 2016 was opgepakt in Iran, en Massud Mossaheb, die werd gearresteerd in januari 2019. Beiden werden tot tien jaar cel veroordeeld wegens spionage.

Hun vrijlating uit Iran - via Oman - kaderde in ‘operatie Blackstone’, waarbij een week geleden al de Belg Olivier Vandecasteele naar België was kunnen terugkeren. In ruil werd de in België veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi naar Iran gebracht.